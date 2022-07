Gikk tur med denne bagen – så ble han angrepet

Tobarnsfaren Joakim G. Halvorsen hadde sammen med sin datter (6), sønn (10) og venninne nytt en solfylt dag på badestranden, Kadettangen, i Bærum.

Etter at barna hadde lekt, badet og spist en god lunsj, bestemte de seg for å ta turen hjemover.

Joakim leide datteren sin i den ene hånden og bar en regnbuefarget strandbag over skulderen på motsatt side.

– Plutselig kom en sint mann stormende mot oss og pekte mot baggen, sier Joakim til TV 2.

Han beskriver hendelsen som truende, og stilte seg derfor foran barna i et forsøk på å beskytte dem.

Det var Asker og Bærum Budstikke som først omtalte saken.

Dramatikken fortsetter

Utover ettermiddagen den aktuelle fredagen i forrige uke begynte det å blåse kraftig.

Derfor klarte ikke Joakim å lokalisere hvor en gigantisk spyttklase som skal ha fløyet mot dem kom fra. Deler av det våte spyttet traff datteren.

– Jeg rakk ikke å tenke så mye over det før den sinte mannen kom byksende ut bak et tre, sier Joakim.

Da begynte tobarnsfaren umiddelbart å ane fare.

– Han kom truende mot oss med hevede skuldre samtidig som han pekte mot baggen og skrek. Jeg tok tak i han med hendene for å holde han unna barna mine, sier han.

Han forteller at de holdt hverandre om halsen i kvelertak. Den seks år gamle datteren ble redd og reagerte med å begynne å gråte.

– Jeg spurte «hvorfor spytter du på datteren min?».

Deretter skal den forbipasserende mannen ha pekt mot den regnbuefargede baggen og skreket «principle». Først da skjønte Joakim hva angrepet dreide seg om.

FIKK HETS: Den regnbuefargede baggen skulle få flere til å reagere. Foto: Privat

Like bak skal det ifølge tobarnsfaren ha kommet flere menn til stedet.

– De skrek ting som «homsebag», «homojævel» og kommenterte på en ironisk måte hvilket «jævla bra» forbilde jeg var for barna mine.

Han beskriver hendelsen som hatkriminalitet.

– Adrenalinet pumpet

Munnhuggeriet skal ha vart i om lag fem minutter. Joakim sin venninne ba dem om å slutte og minnet om at det var barn til stede.

Etter hvert skal den sinte mannen da ha sluppet tak.

Deretter tok Joakim med seg barna et stykke unna stedet og bestemte seg for å kontakte politiet.

– På dette tidspunktet var jeg nok ganske høyt oppe, og det pumpet adrenalin gjennom kroppen min, sier han til TV 2.

Til tross for dramatikken vurderte tobarnsfaren hendelsen til å være utenfor livstruende fare. Derfor ringte han 02800-linjen til politiet i stedet for nødnummeret.

Det skal ha gått rundt 15 minutter før han kom gjennom på telefonlinjen. Og han fikk først beskjed om at det ikke var noen tilgjengelig patrulje i området.

KADETTANGEN: Den velkjente badeplassen, Kadettangen, i Sandvika i Bærum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg prøvde å ringe en gang til, men da sa operatøren at det hadde gått for lang tid og at det ville være som å søke etter «tilfeldige personer». De mente jeg heller burde ha ringt nødnummeret, forteller Joakim.

Kort tid etter at de avsluttet samtalen, ringte politiet ham opp igjen. Denne gangen oppfordret de ham til å anmelde forholdet.

Amper stemning

Joakim hadde vanskeligheter med å forstå hvorfor politiet ennå ikke kunne sende en patrulje. I tillegg var han fortsatt preget etter hendelsen.

– Jeg svarte med å si at jeg ikke gadd å anmelde forholdet. Og at det kom til å bli henlagt uansett, sier han.

Politiets operatør i andre enden skal deretter ha tatt igjen med samme mynt.

– Jeg fikk svar som «hvis du ikke gidder det, så gidder ikke vi å hjelpe deg heller» og «hvorfor gidder du å ringe oss da?», forteller Joakim.

Til tross for at Joakim tar selvkritikk knyttet til måten han opptrådte i situasjonen, mener han politiets arbeid er kritikkverdig.

Tidskritiske hendelser

Fungerende leder for felles operativtjeneste i Oslo politidistrikt, Runar Skarnes, er kjent med hendelsen.

Han skriver i en e-post til TV 2 at innringer var tydelig sint på politiet, men unnlater derimot å svare på om deres operatør hadde svart på tilsvarende måte.

– Operatøren forsøkte å få frem at han kan ringe 112 ved tidskritiske hendelser, skriver Skarnes og legger til:

– Henvendelsen ble tatt på alvor, og han ble også anbefalt å anmelde saken. Det ønsket han ikke. Her var det gått litt tid, og personene som skulle ha gjort dette, var borte.

NØDNUMMERET: Politiet mener befolkningen bør ringe nødnummeret dersom man trenger øyeblikkelig hjelp. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Dersom innbyggere blir utsatt for hendelser der det er behov for øyeblikkelig hjelp, bør man ifølge Skarnes ringe nødnummeret. Dette for å gi kunnskap om hendelsen så raskt som mulig.

– Når det fremstår som påkrevet med umiddelbar respons, vil én eller flere patruljebiler bli sendt. Om nødvendig omdirigert fra lavere prioriterte oppdrag.

Politiet må alltid vurdere hensikten og hva en patrulje kan utrette, skriver Skarnes.

Høy alvorlighetsgrad

Oslo politidistriktet har et eget nasjonalt kompetansemiljø som jobber direkte mot saker knyttet til hatkriminalitet.

– Det er viktig at disse blir anmeldt til politiet så vi får gjort undersøkelser og eventuelt etterforskning, sier Skarnes og fortsetter:

– Man kan ringe 112 når denne type tidskritiske hendelser skjer.

Skarnes skriver at politiet tar hatkriminalitet på alvor. Likevel opplyser han om at det i enkelte tilfeller kan være utfordringer rundt samsvar mellom oppgaver og ressurser som er tilgjengelig umiddelbart.

– Hver enkelt hendelse må derfor vurderes individuelt. Dette kan dessverre medføre at det oppfattes som forskjellsbehandling og nedprioritering, skriver han.

Tok et aktivt valg

I etterkant av den dramatiske opplevelsen så Joakim seg nødt til å ta en prat med barna.

Han spurte dem hva de synes om det som hadde skjedd.

– Datteren min sa hun var glad det ikke hadde blitt noe mer slåssing og at hun ble veldig redd, sier Joakim.

Likevel bestemte familien seg for å dra ned til stranden dagen etter igjen. Denne gangen forble den regnbuefargede baggen liggende hjemme.

– Det er helt grusomt at det skal være sånn. Men jeg vil ikke ta sjansen på at noe sånt skal skje med barna mine til stede igjen, sier Joakim.