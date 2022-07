Kevin Hart: – Will Smith er på et bedre sted

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det har vært stille fra «King Richard»-skuespilleren etter det omdiskuterte slaget under årets Oscar-utdeling. Nå uttaler Kevin Hart seg om hvordan det går med Smith.

Under årets Oscar-utdeling, som gikk av stabelen i slutten av mars, gikk skuespiller Will Smith (53) opp på scenen og fiket til Chris Rock etter en vits om kona Jada Pinkett Smith (50).

Slaget skapte store reaksjoner, og i etterkant er Will Smith blitt utestengt fra å delta på Oscar-utdelingene i ti år fremover.

Se video av hendelsen lenger ned i saken.

Under premieren på animasjonsfilmen «DC League of Super-Pets» onsdag, uttalte komiker Kevin Hart (43) seg om hvordan det går med Smith.

– Will er lei seg. Han er på et bedre sted nå, selvfølgelig, enn det han var etter utdelingen, sa Hart til Entertainment Tonight.

REAGERTE: Vitsen til Chris Rock fikk Will Smith til å se rødt. Han reagerte med å storme scenen og fike til komikeren. Foto: Chris Pizzello

– Elsker ham fortsatt

– Folk er mennesker og som mennesker gjør vi noen ganger feil. Så det handler ikke om å snakke om fortiden, det handler om å erkjenne nåtiden og gjøre sitt beste for å komme seg videre, la komikeren til.

Videre sa han at han håper at både Smith og Rock kan klare å komme seg videre fra hendelsen.

– Jeg elsker ham fortsatt, jeg elsker Chris, og du vet, man kan ikke dømme en person ut i fra en ting. Til slutt går livet videre og folk vokser, så gi ham muligheten til å gjøre nettopp det, avsluttet Hart.

Kevin Hart og Chris Rock holder en kort turné sammen fra 21. juli til 25. juli i New York og New Jersey.

Vitset om kona

Da Chris Rock var på scenen under Oscar-utdelingen, vitset han om Jada Punkett Smith og sa at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane».

I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Vitsen fikk Will Smith til å storme scenen og fike til komikeren.

I etterkant av slaget spekulerte seerne i om det var en planlagt opptreden, eller om det var en ekte reaksjon fra Smith.

Spekulasjonene ga seg imidlertid da han ba Rock om unnskyldning.

Trakk seg fra medlemskapet

En uke etter utdelingen fant sted ble det kjent at Smith trakk seg fra medlemskapet i Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

– Jeg ønsker å rette fokuset tilbake på dem som fortjener oppmerksomhet for sine prestasjoner og la akademiet vende tilbake til det utrolige arbeidet det gjør for å støtte kreativitet og kunstnerskap i film, sa Smith i en uttalelse den gang.

Videre sa han at han «ville akseptere eventuelle ytterligere konsekvenser styret finner passende».