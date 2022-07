– Ingen grunn til å komme tilbake til Norge

Espen Uhlen Jørstad er Norges store håp under poker-VM som nå går av stabelen.

Trønderen har allerede sikret seg en sum på 6,8 millioner kroner med ti mann igjen. Går han helt til topps ligger premiepengene på 100 millioner kroner.

– Det er veldig gøy å se at nok en nordmann gjør det stort på verdensscenen.

TJENER GODT: Espen Uhlen Jørstad har allerede sikret seg flere millioner etter å ha nådd topp ti i poker-VM. Foto: Poker-Norge.no

– Det er tilsvarende trist å se at de alle fleste nordmenn som lever av å spille poker, føler at ikke kan gjøre det i sitt eget hjemland, sier Felix Stephensen.

«Vi skal ha skatten vår»

I 2014 kom Stephensen på andreplass i poker-VM, eller World Series of Poker Main Event, og vant 35 millioner kroner. Året etter ble han norgesmester.

– Jeg kan dessverre ikke med god samvittighet oppmuntre pokerspirer i Norge til å ta steget fra hobbyspiller til profesjonell i dagens klima.

Grunnen til dette er de norske reglene som angår lotteri og pengespill. Her til lands er det nemlig betalingsforbud mellom utenlandske pokersider og norske banker.

– I senere tid har det blitt nærmest umulig å operere her til lands, mener Stephensen.

– Banken min sier «nei, du får ikke pengene dine som du har tjent ærlig og redelig». Skatteetaten sier «Vi skal ha skatten vår, at du ikke får tak i pengene dine får du ta med banken din».

I VM skal det gå fint å få ut pengene. Men de fleste profesjonelle pokerspillere kommer seg ikke like langt som Stephensen og Jørstad.

Store deler av en pokerspillers inntekt kommer vanligvis fra nettspill.

Flytter utenlands

Slike situasjoner kan ende med at profesjonelle pokerspillere flytter vekk fra Norge for å spille profesjonelt, slik VM-håpet Jørstad gjorde. Han er for tiden bosatt i et norsk pokerkollektiv i London.

FINALE: Felix Stephensen vant 35 millioner kroner under poker-VM i 2014. Foto: STEVE MARCUS

London var også hjembyen til Stephensen i en periode, i tillegg til Thailand. Nå har han vendt hjem til Norge, samtidig som han har trappet ned den profesjonelle pokerspillingen.

– Jeg skjønner godt at Espen har valgt å bosette seg i utlandet, og ser ingen grunn til å komme tilbake til Norge sånn som det ser ut nå.

På deres nettside skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet følgende om utbetalingen av spillepenger.

Du risikerer å ikke få gevinsten din om du spiller hos ulovlige spillselskaper.

Det er fordi norske banker ikke har lov til å overføre penger til og fra pengespillselskapene som opererer ulovlig i Norge.

Dersom du opplever å ikke få gevinsten din kan vi ikke hjelpe deg. Vi jobber for å stoppe disse selskapene for å beskytte deg.

Det er bare Norsk Tipping som har lov til å tilby nordmenn kasinospill og oddsspill på nettet.

Norsk Tipping har ansvarlighetstiltak i spillene sine, som for eksempel obligatoriske grenser for hvor mye du kan tape.