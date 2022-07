Ble slått av Johaug opp Alpe d'Huez

Se Johaug opp Alpe d'Huez øverst!

Therese Johaug imponerte stort da hun syklet Alpe d’Huez for første gang på tirsdag. Den tidligere skistjernen brukte 58 minutter fra bunnen av bakken og opp til mål.

Torsdag syklet hele Tour-feltet opp den samme bakken. Ingen syklet fortere enn Geraint Thomas og Tadej Pogacar. Duoen brukte 39 minutter og fire sekunder fra bunnen og opp.

De norske rytterne syklet betydelig saktere. Faktisk var det tre av de norske rytterne som ble slått av Johaug: Edvald Boasson Hagen (59 min 14 sek) Alexander Kristoff (1 time 47 sek) og Amund Grøndahl Jansen (1 time 55 sek). Til sammen var det 72 ryttere som syklet saktere enn Johaug.

Det skal sies at de norske rytterne hadde vært over to knalltøffe stigninger før Alpe d’Huez og aldri var i fare for å ryke utenfor tidsgrensen. To ukers hardkjør forklarer også hvorfor de norske rytterne tok det relativt rolig opp den ikoniske stigningen.

– Hun er god, men jeg skulle klart å kjøre ett minutt kjappere hvis jeg hadde gitt litt til, smiler Edvald Boasson-Hagen.

– Med all respekt, men jeg håper det. Hun er i god form, men jeg håper jeg skulle tatt henne opp Alpe d’Huez hvis jeg hadde gått inn for det, humrer 35-åringen.

Johaug blir tatt på sengen: – Herregud!

Sven Erik Bystrøm er imponert over Johaug.

– Jeg har fått med meg at hun slår de fleste herrene opp slalåmbakken i Tour de Ski, så hun er bygget for sånt, sier han.

Alexander Kristoff fikk vite tiden før torsdagens etappe.

– Jeg har ikke noe mål å slå Johaug. Hun har gitt guttebank før, sa Kristoff til TV 2 før start.

PS! Andreas Leknessund var raskeste nordmann opp bakken. Han brukte 54 minutter og 48 sekunder.