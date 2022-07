Tallene avslører: Nordmenn reiser som aldri før

Mobilitetsdata fra Telenor viser at aktivitetsnivået i Norge er på vei tilbake til normalen. Men de viser også at vi reiser ut av landet som aldri før.

Telenor henter jevnlig ut mobilitetstall fra sine brukeres nettbruk, og gjør analyser som tar pulsen på Norge og på samfunnets aktiviteter.

– Vi måler hvor mye folk er rundt omkring og hvordan de beveger seg, om vi er i utlandet. Og også hvor mange som besøker oss i Norge. Vi kan si det er en sanntids pulsmåler, forteller forsker i Telenor, Kenth Engø-Monsen.

Tallene viser at nordmenn er mer reiselystne enn på lenge. Det gjelder også for perioden før pandemien. I mai var roaming fra kunder fra Norge 88% høyere enn mai 2019.

– Vi reiser som aldri før. Det er en ganske formidabel økning.

Utenlandske turister tilbake for fullt

Utenlandske turister i Norge er også tilbake for fullt, og allerede tilbake på nivået fra 2019. Det er gode nyheter for mange som lever av turister i Norge.

Og det er noe som overrasket Engø-Monsen litt.

– Paradoksalt nok nå er det normaliteten i tallene som overrasker meg. Spesielt at de utenlandske turistene har kommet tilbake i så stor grad som de har gjort.

– Tatt normalen tilbake

Tallene for Norge er at bevegelsesmønsteret i landet er tilbake på 90 prosent sammenlignet med tilstanden før pandemien.

Omtrent halvparten av kommunene i Norge har et aktivitetsnivå som er likt eller høyere enn det som var tilfellet før pandemien.

– AS Norge har tatt den normale hverdagen tilbake, og det er veldig positivt og viktig for veldig mange.

Det at man ikke er helt tilbake til det samme nivået som før korona-pandemien, skyldes i stor grad at mange jobber hjemmefra, tror Telenor-forskeren.

I Nord-Norge er aktivitetsnivået høyt igjen.

Men det er ikke tilfellet over alt.

– I og rundt de store byene i Norge er det et lite stykke igjen. Men mange kan jobbe digitalt og det fungerer, så det er nok mye av grunnen. Pendlingen er ikke tilbake til sine glansdager, forteller han.

Engø-Monsen sier det er vanskelig å spekulere i hvordan tallene kommer til å utvikle seg fremover, men at det kan tenkes at vi vil se en ketsjup-effekt fremover, og at tallene vil stige.

– Nå er det jo streik, og ting som stopper mobiliteten litt. Men frustrasjonen over å ikke få reist viser jo at folk er ivrige på å komme seg ut.

Ikke fare for personvern

I forbindelse med målingene, har nok mange spørsmål om personvernet i sammenheng med dette. Men forskeren kan berolige befolkningen.

– Dette er anonyme oppsummeringer, og ikke et individs data. Det inngår bare i tellingene. Det personvernmessige er håndtert på en god måte. Folk lurer litt, men det er bare naturlig.

Mobilitetsdataene til Telenor har også blitt brukt i et samarbeid med FHI, for å finne reisemønstrene og bevegelsesmønstrene under pandemien.

Og for å forstå korona-spredningen i Norge. Det er noe de fortsatt jobber med.