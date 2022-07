Så mye øl kan menn under 40 drikke uten å ta skade

Hvis du er mann og yngre enn 40 år, kan du ikke drikke mer enn 38 milliliter øl per dag hvis du vil unngå helseskader. Hvis du er kvinne under 40 år, tåler du litt mer – 100 milliliter.

Hvis man er over 40, er helserisikoen lavere. Et glass eller to kan faktisk hjelpe mot hjertesykdommer, slag og diabetes.

Basert på 30 års data

Dette er konklusjonene etter at forskere studerte alkoholforbruk i 204 land over en periode på 30 år, fra 1990 til 2020. Resultatene er nå publisert hos det høyt anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Forskerne tok utgangspunkt i 22 helseutfall, inkludert skader, kreft og hjerte- og karsykdommer, og sammenlignet med personer som aldri drikker alkohol.

KNAPT SYNLIG: Man skal dypt i halvliteren for å fukte strupen med 38 milliliter. Foto: Elias Engevik / TV 2

Hvis man er under 40 år, er det ingen helsefordeler å oppnå ved å drikke alkohol. I stedet øker man faren for skader. Her har forskerne inkludert bilulykker, selvmord eller drap.

For dem over 65 år, er risikoen for helseskade ikke til stede før etter den fjerde halvliteren.

Forskerne konkluderer med at nasjonale myndigheter bør innføre aldersoppdelte retningslinjer for alkoholkonsum, slik at man gir strengere anbefalinger til personer under 40 år.

– Unge bør ikke drikke

– Vårt budskap er enkelt: Unge mennesker bør ikke drikke, men eldre kan tjene på å drikke små mengder, sier professor Emmanuela Gakidou ved Washingtons School of Medicine i USA ifølge Sky News.

– Selv om det kanskje ikke er realistisk at unge voksne skal avstå fra alkohol, er det etter vår oppfatning viktig å kommunisere denne forskningen, slik at alle kan ta velinformerte beslutninger om egen helse, legger hun til.

Forskerne kom frem til at 1,34 milliarder mennesker i 2020 drakk helseskadelige mengder alkohol. 76,7 prosent av dem var menn, og 59 prosent var mellom 15 og 39 år.

Forskningen er gjennomført med støtte fra Bill and Melinda Gates Foundation.