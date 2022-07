Verktøy for 300.000 stjålet fra byggeplass

Et firma som gjør byggearbeid under en bro langs Langangsvegen i Telemark har fått frastjålet verktøy for flere hundre tusen kroner, melder Sør-Øst politidistrikt via Twitter.

– Vi har vært på stedet og sikret spor, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø til TV 2.

Verktøyet er stjålet fra en arbeidsbrakke og en av fire kontainere som er brutt opp. En sirkelsag, laser og vernemasker er blant det som er forsvunnet.



Firmaet anslår at det er stjålet verktøy for 300.000 kroner.



Politiet har foreløpig ingen mistenkte, opplyser Steinstø.

Innbruddet har skjedd mellom 18.00 torsdag og 07.00 fredag.