– Aldri sett noe sånt før

– Det må jo være vanskelig for SAS, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hos Winair, og utdyper:

– De må jo levere i forhandlingene med pilotene, men også med kreditorer og investorer, og i «chapter 11»-prosessen som selskapet skal gjennom.

For flyselskapet har fått innvilget en konkursbeskyttelse, en såkalt «chapter 11» – en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Det gir SAS et lite pusterom fra nåværende kreditorer. Men:

– Da må de ha en plan som gjør det mulig for selskapet å hente ny kapital, og for at kreditorene ser at det er lys i enden av tunellen her, slik at de går med på å konvertere gjeld til aksjer.

Den norske stat er blant kreditorene som har åpnet for å konvertere hele, eller deler av, den utestående gjelden til nye aksjer – om gitte vilkår er oppfylt.

Aldri sett likende

Samtidig går pilotstreiken sin gang på dag 12. Og den rammer det skandinaviske flyselskapet hardt.

Elnæs oppgir at han aldri har sett en liknende arbeidskonflikt i Skandinavia.

– Hvis vi holder oss hjemme i Skandinavia, tror jeg dette er den mest omfattende og den mest dramatiske arbeidskonflikten vi har sett i moderne luftfart noen gang.

– Det har jo vært store aksjoner i Europa og Nord-Amerika tidligere, men vi har aldri sett noe sånt her hjemme i Skandinavia.

«Taper så inn i helsikes mye penger»

Nylig omtalte flyanalytiker Espen Andersen streiken som en katastrofe for SAS.

– De taper så inn i helsikes mye penger, og det i den tiden hvor de skal tjene mye penger. Det er så dårlig timing som det kunne ha blitt.

Ifølge han kan SAS gå mot konkurs, selv om de klarer å løse konflikten med pilotene.

På knappe to uker har selskapet tapt nær 1,3 milliarder svenske kroner, opplyser selskapet som oppga at de kun hadde rundt 8 milliarder svenske kroner på bok.

Mer enn 2550 flygninger har blitt innstilt. Det har rammet mer enn 270.000 passasjerer.