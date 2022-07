Partene fortsetter forhandlingene

SAS-streiken fortsetter fredag på dag 12.

Pilotforeningene og SAS gjenopptok forhandlingene onsdag, men har til gode å komme frem til en løsning.

Forhandlingene er ventet å starte fredag klokka 10 …

…og klokken 09.30 er de danske pilotenes representant, Henrik Thyregod, på plass.

Det er en ordknapp Thyregod som smyger seg raskt gjennom pressekorpset som står samlet utenfor Näringslivets hus. Han presiserer likevel at pilotene er fleksibel i forhandlingene.

– Jeg syns vi har vært ekstremt fleksible helt siden november måned.

Den norske riksmekleren vil ikke kommentere meklingen, men:

– Partene står betydelig nærmere enn de har gjort noen gang i meklingen, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Beklager på SAS' vegne

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, er forsiktig optimist før dagens forhandlinger.

Men på spørsmål om hva han tenker om alle de som er berørt av den pågående streiken, svarer han med et stikk mot ledelsen:

– Jeg må bare beklage på SAS' ledelsens vegne at vi har brukt over åtte måneder på denne konfliktene her. Dette kunne vært løst i desember, sier han.

SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sier at partene står langt fra hverandre på noen av de viktige punktene før dagens forhandlinger.

Intensive forhandling

Partene var av ulik oppfatning om hvor de stod overfor hverandre, da de avsluttet gårsdagens mekling, som varte fra klokka 9 om formiddagen til klokka 1 natt til fredag.

– Partene er nærmere nå enn de har vært, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, til TV 2.

Også riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa at partene stod nærmere hverandre enn noen gang. Men det gjenstår en rekke spørsmål som må løses, ifølge mekleren.

Mens SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes ga uttrykk for at partene sto lenger fra hverandre igjen.

Påvirker titusener av reisende

Pilotlederne tilknyttet SAS Pilot Group (SPG) tok ut 900 piloter i streik, mandag 4. juli. Rundt 400 av pilotene var norske.

Til nå har streiken kostet flyselskapet nær 1,3 milliarder svenske kroner. Over 2.550 flyvninger har blitt innstilt, noe som har rammet over 270.000 passasjerer.

Det opplyste SAS i en børsmelding torsdag.