Tror Espen (34) kan vinne poker-VM

– Det er jo ekstremt imponerende, og viser at Norge som pokernasjon atter en gang er å regne med internasjonalt, sier tidligere norgesmester Felix Stephensen til TV 2.

Espen Uhlen Jørstad har takket nei til intervjuer de siste dagene, mens han konsentrerer seg om å være skjerpet i maratonøktene i VM. Forrige spilledag, som var den sjuende spilledagen i turneringen, varte i nesten 17 timer.

– Veldig krevende

Stephensen vet godt hvor krevende dette er. Han ble selv nummer to i poker-VM i 2014. Det er den foreløpig beste plasseringen en norsk spiller har fått i World Series of Poker Main Event, som er turneringens offisielle navn.

– Det er veldig krevende å spille poker på høyt nivå over så lang tid. Én feil, så kan alt være over, samtidig som man merker at flere og flere vil ha en bit av deg for hver dag som går, forklarer Stephensen.

– Det viktigste er å holde seg til rutinene sine. En god natts søvn og huske på at det er lov å si nei til et intervju. Espen har hauger av erfaring med å spille lenge, om mye penger og mot god motstand, så jeg føler meg sikker på at han stiller sterkest til start i morgen.

Målet er å pensjonere seg

Jørstad er fra Steinvika i Steinkjer. I et intervju med Steinkjer-Avisa i starten av mai, fortalte 34-åringen at målet hans egentlig er å pensjonere seg som pokerspiller.

– Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilken sum eller alder det skal skje på. Jeg kunne pensjonert meg i dag, men jeg vil ha en reisende livsstil, fortalte han.

– Jeg kan ikke satse på poker slik som jeg gjør i dag over mange år. Det krever altfor mye. Mye lenger enn ti til femten år går ikke. Jeg ofrer mye sosialt, men det kan være at jeg får nye prioriteringer når jeg oppnår målene, la han til.

Skulle trønderen gå helt til topps i poker-VM i Las Vegas denne uken, får han 100 millioner kroner for seieren. Han er allerede sikret 6,8 millioner kroner, som er prispengene for tiendeplassen. En plass blant topp tre gir minst 40 millioner.

Avgjøres søndag

Når turneringen fortsetter i 23-tiden norsk tid fredag, er nordmannen i tet sammen med amerikaneren Matthew Su. Begge har 83,2 millioner i sjetonger. Kroaten Matija Dobric er nummer tre med 68,65 millioner. Briten Philippe Souki ligger dårligst an, med 13,5 millioner.

Natt til lørdag skal de gjenværende spillerne reduseres til fire. Så avgjøres poker-VM natt til søndag, hvor disse fire skal spille til én av dem sitter med alle sjetongene.

– Espen har alle forutsetninger for å nå hele veien, med gode egenskaper i bunn, et godt team rundt seg og selvtillit etter sterke prestasjoner gjennom sommeren. Jeg håper og tror absolutt at besteplasseringen ryker. Heia, heia! sier Stephensen.