Vil dyrke mat i havvindparker – får 84 millioner av EU

EU gir 84 millioner kroner til et norskledet prosjekt som skal se på muligheten for å dyrke tare og blåskjell i havvindparker.

Havforskningsinstituttet (HI) skal sammen med 24 andre partnere dyrke frem blåskjell og tare tilknyttet to havvindparker og et oppdrettsanlegg.

– Offshoredyrking av lavtrofiske arter kan bli et nytt satsingsområde for Norge, sier Erik-Jan Lock, som er forskningssjef i HI og leder prosjektet.

Lavtrofiske arter er arter som befinner seg nederst på næringskjeden. Man tenker kanskje ikke intuitivt at det ligger store penger i dette, men Norge har en lang kystlinje, og potensialet er enormt dersom man kan utnytte eksisterende og kommende havvindparker til mer enn å produsere strøm.

– I store vindmølleparker kan møllene stå én kilometer fra hverandre. Det legger beslag på store arealer. Derfor er det fornuftig å finne gode måter for flerbruk av disse områdene, sier Lock til TV 2.

LEDER PROSJEKTET: Forskningssjef Erik-Jan Lock i Havforskningsinstituttet er prosjektleder. Foto: Privat

Matsikkerhet

Klimaendringene og krig – høyaktuelle temaer i disse dager – har ført til økt bekymring for den globale matsikkerheten. Internasjonale rapporter peker ifølge Lock på at lavtrofiske arter kan bli en del løsningen for å dyrke fram mat og fôr med et lavere klimaavtrykk.

Blåskjell og tare krever mindre arbeid og aktivitet på anleggene, og er dermed en enklere løsning enn å kombinere havvindparker med for eksempel fiskeoppdrett.

Søknaden ble sendt inn til EU rundt påsketider. Svaret kom raskt – i forrige uke ble prosjektet tilkjent 84 millioner kroner, over fire år.

– Dette er et såkalt fyrtårnsprosjekt i et nytt EU-program, hvor man skal sette lys på alt som må avklares før man kan ta i bruk vindmølleparker til noe slikt, forteller Lock, som er satt til å lede hele prosjektet.

– Det skal etableres pilot-anlegg av tare og blåskjell i eksisterende havvindparker der vi kommer til å samle data, og som kan brukes som visningsanlegg for interesserte aktører.

Flere utfordringer

Lock og kollegaene skal også se på hva som står i veien for en slik satsing.

– Det er ikke gitt at en vindmølleaktør liker at en annen partner blir involvert. Hvordan ser lovgivningen på det? Hvordan ser forsikringsselskapene på det? Flerbruk av områder er ikke så enkelt. Teknisk kan det være enkelt. Vi har partnere som også ser på de prosessene der, som også må besvares før dette kan gjøres i stor skala, forteller Lock.

I tillegg må forskerne studere hvor mye forurensning som kommer fra vindmøllene.

– Det kommer litt plastpartikler og sånt. Vi må se på om blåskjellene tar opp mikroplast, blant annet. Hvor mye CO2 og næringsstoffer tar de opp og hva betyr det for havet?

Ettersom det allerede eksisterer teknologi for å dyrke frem blåskjell og tare offshore, er det uansett naturlig å studere hvilke muligheter som ligger i å kombinere dette med havvindsanlegg.

– Målet med prosjektet er ikke å presse det igjennom. Dette er forskning. Vi er nøytrale i forhold til om det vil lykkes eller ikke, men vi vet at tare og blåskjell har et marked og at teknologien eksisterer. Vi skal se om flerbruk av areal for havvind og oppdrett er mulig og om det eksisterer synergier mellom de næringene. Vi har ingen klar formening om dette er noe som bør gjøres eller ikke, avslutter Lock.