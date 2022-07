Dødskarusellen blir trolig stengt

Tivoli Friheden vil trolig ikke ta i bruk «Cobraen» etter at en 14-åring torsdag mistet livet i den.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at den kommer til å kjøre igjen, sier Tivoli Frihedens direktør Henrik Ragborg Olesen til Danmarks Radio.

Torsdag mistet en 14 år gammel jente livet i fornøyelsesparken i Århus, mens en 13-årig gutt ble alvorlig skadet.

Tragedien skjedde da den bakerste av karusellens seks vogner løsnet og ble hengende under en annen vogn.

Publikum ble bedt om å forlate fornøyelsesparken, mens nødetatene rykket ut for å bistå i arbeidet med ulykken.

Nå blir «Cobraen» kanskje aldri åpnet igjen.

– Men det er en beslutning man nok ikke skal ta i sine følelsers vold. Vi kommer til å snakke ordentlig igjennom dette og ta en beslutning senere, sier Olesen.

Dette er ikke første gang besøkende er blitt skadet i «Cobraen». I 2008 ble fire personer skadet da en lignende ulykke skjedde.

Tivoli Frihedens direktør jobbet i fornøyelsesparken også den gang.

– Det var også en traumatisk ulykke, selv om den ikke kan sammenlignes med nå, sier Olesen.

Politiet etterforsker nå hva som er årsaken til ulykken. – Det vil gå en del tid før vi har en konklusjon på hva som kan være årsaken til denne tragiske ulykken, sier politiinspektør Brian Voss Olsen.