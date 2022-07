Taxisjåfør truet med luftpistol – rømte bilen

Bilen sto på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret Øyrane Torg.

– Sjåføren hadde med seg både bilnøkler og mobil, så han hadde full kontroll på bilen da han kontaktet politiet klokken 00.24 og varslet at han var blitt truet av en passasjer, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

– Vi rykket ut og etter å ha snakket med mannen i et par timer fikk vi kontroll på ham og han ble pågrepet klokken 2.28, forteller Hellesund.

Politiet i Vest forklarer på Twitter at det ikke dreier seg om et ransforsøk, og at de fikk kontroll på vedkommende etter dialog.

#Bergen #Arna Kl 0024 Meldt frå taxisjåfør at han vart trua med pistol av kunde. Sjåfør rømte bilen og ringde oss. Ikkje ransforsøk. Vi isolerte bil/evakuerte området og etter forhandlingar/dialog over lengre tid har vi no kontroll på vedkommande. Ingen skadde. Funn av luftvåpen. — Vest politidistrikt (@politivest) July 15, 2022

Den pågrepne er en 29 år gammel mann som er kjent av politiet fra før. Våpenet viste seg å være et luftvåpen.

Operasjonslederne forteller at turen startet i Bergen i sentrum, og drosjesjåføren kjørte rundt med mannen en god stund før turen endte i Arna.

– Mannen virket ustabil og truende, men han var isolert i bilen og ikke til fare for andre. Han er sendt til legevakten, så får vi se om han kan plasseres i arresten over natten, sier operasjonslederen.