Babyen er en gutt

– Det er en gutt! skriver US Weekly om familieforøkelsen. Det tidligere paret har en datter, True, fra før. Til US Weekly sier en kilde nær familien at det alltid har vært planlagt at True skulle få en lillebror. Selv om paret gjorde det slutt i juni 2021, var det ikke kjent for Khloé Kardashian at Thompson ventet barn med en annen kvinne på det tidspunktet.

Paret skal ha valgt at barnet skulle være en gutt, skriver US Weekly.

Onsdag vakte det oppsikt at de tidligere paret skal ha barn nå, siden forholdet har vært over i et år. Det har heller ikke vært åpenbart at Khloé Kardashian skal bli mor, siden barnet bæres frem av en surrogatmor.