Symbolsk seier for Biden under kontroversielt besøk

Bidens kontroversielle besøk til Saudi-Arabia fredag har møtt hard kritikk i USA. Reisen begynner med en symbolseier for Biden og en utstrakt hånd fra Saudi-Arabia til Israel.

Biden ankommer Saudi-Arabia fredag direkte fra Israel. Et flyforbud over Saudi-Arabia ville normalt ha hindret en slik reise, men nå er det trukket tilbake. Etter at Biden har tilbrakt onsdag og torsdag denne uken i Israel – med en tre timers visitt til Palestina innimellom – tar han fly direkte til Saudi-Arabia fredag morgen.

Biden er raskt ute til å ønske den «historiske avgjørelsen» velkommen i en pressemelding. I USA har Biden blitt kritisert for at han bryter et valgløfte ved å besøke Saudi-Arabia, og kritiske stemmer har hevdet at han ikke kommer til å oppnå noe der.

Skepsis til Biden-besøk

Bidens besøk i Saudi-Arabia har møtt reaksjoner i USA, der flere peker på for eksempel drapet på Jamal Khashoggi, en journalist som skrev for Washington post. Han ble drept og partert på Saudia-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

Josh Rogin, kommentator i Washington Post, er en av mange som raser mot presidentens valg av reisemål. Her er innvendingene han oppsummerer:

Biden bryter sitt eget valgløfte om å behandle det saudi-arabiske regimet som en pariah.

Løftebruddet hans er ikke verd det, for det saudi-arabiske regimet kommer ikke til å gå med på å tilpasse seg menneskerettighetene.

De kommer ifølge spaltisten heller ikke til å bidra til å stabilisere verdens kraftmarket, selv om Biden hevder at dette er en viktig årsak til at han reiser til Jiddah.

DEMONSTRASJON: En demonstrant utkledd som den saudi-arabiske konprinsen Mohammed bin Salman, demonstrerer foran Saudi-Arabias ambassade i Washington D.C. De krever rettferdighet for den drepte journalisten Jamal Khashoggi. Foto: JIM WATSON / AFP / AP

Spaltisten lurer på om USAs president kommer til å ta kronprins Mohammad bin Salman i hånden. Kronprinsen skal ifølge CIA ha bestilt drapet Khashoggi, og et fotografi av et slikt møte der Biden tar denne mannen i hånden ville ikke være til Bidens fordel.

Ber Biden ta med amerikanske gisler hjem

Biden kommer til å få lite igjen for å ha brutt valgløftet sitt, hevder Rogin, men han støtter opp om en henvendelse Biden mottok før besøket:

Komiteen for amerikanske gisler i Saudi-Arabia ba presidenten ta med seg amerikanske statsborgere som lider i saudi-arabisk fangenskap tilbake.

– Det er plass til dem alle sammen i Air Force One. Disse amerikanske statsborgerne må få komme hjem nå. Det finnes ikke en bedre måte å returnere på enn med presidenten, sier lederen for komiteen, Ali Al-Ahmed.

Al-Ahmeds bror satt fengslet i Saudi-Arabia i to år for å ha kritisert regimet, men han får fortsatt ikke lov til å forlate landet. Legen er bare én av mange som ifølge komiteen holdes som gisler av det saudi-arabiske regimet.

Biden forklarte seg før avreise

Bidens forklaring på hvorfor han har valgt å dra til Saudi-Arabia ble også publisert i Washington Post tidligere denne uken.

Under tittelen «Derfor drar jeg til Saudi-Arabia» skrev han:

FORKLARER SEG: I Roosevelt-rommet i det hvite hus forklarer president Joe Biden hvorfor han skal dra til Midtøstem og besøke Saudi-Arabia, som han lovte at skulle behandles som en utstøtt mens han drev valgkamp. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

– Jeg reiser til Midtøsten for å begynne på et nytt og lovende kapittel i USAs engasjement i området, skriver han, og peker på de viktige naturressursene og handelsrutene i regionen. Han vil heller at regionen skal møtes i diplomati og samarbeid enn å splittes av konflikter som kan resultere i nye kriger.

Symboltung flytur

Slik sett er det nyåpnede luftrommet i Saudi-Arabia et kjærkomment symbol på at Biden får til noe av det han ønsker med reisen sin.

– Avgjørelsen er resultatet av presidentens iherdige og prinsipielle diplomatiske arbeid med Saudi-Arabia over mange måneder, som kulminerer med hans besøk i dag, sier Jake Sullivan, Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, i uttalelsen.

Saudi-Arabia åpner luftrommet for israelske fly. Avgjørelsen ses som et steg i retning av normalisering av relasjonen mellom landene, og er en seier for USA. President Joe Biden ankommer landet fredag. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

Flyrommet åpnes i praksis, men rent formelt nevnte ikke Saudi-Arabia Israel da de åpnet det. I en uttalelse på Twitter, få timer før Biden blir den første amerikanske presidenten som flyr direkte fra Israel til Saudi-Arabia, kunngjorde saudiske luftfartsmyndigheter at det er avgjort å «åpne kongerikets luftrom for alle flyselskaper som oppfyller myndighetens krav, for overflyging».

Israel og Saudi-Arabia har de siste årene bygget sterkere men uformelle relasjoner over felles bekymring for Irans økende innflytelse i Midtøsten.

De siste årene har Saudi-Arabia latt fly mellom Israel og golfstatene passere gjennom sitt luftrom. Israels daværende statsminister Benjamin Netanyahu skal også ha fløyet til Saudi-Arabia for å møte kronprins Mohammed bin Salman i 2020.

Biden ønsker velkommen den «historiske avgjørelsen», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Vil stanse Russland og utkonkurrere Kina

I sin begrunnelse for å reise til Saudi-Arabia pekte Biden også på at Trumps tilbaketog fra den Iranske atomavtalen og krigen i Yemen har ført til en ustabil og farlig situasjon i regionen.

Besøket er ment til å stagge Russlands aggresjoner og utkonkurrere Kinas økonomiske posisjon i området. Dette for å oppnå økt stabilitet.