Andre EM-fiasko på rad: – Vi er ikke et topplag i Europa

I europeisk målestokk har det norske fotballandslaget vært sett på som en gigant på kvinnesiden.

To gull, fire sølv og ytterligere tre semifinaletap (i EM-sammenheng jevnstilt med medalje) var fasiten på de ti mesterskapene de deltok i fra 1987 til 2013.

Med historikken og kulturen som bakteppe kan det med andre ord ikke sees på som annet enn en gigantisk nedtur når det norske laget nå i to strake europamesterskap må forlate turneringen allerede etter gruppespillet er over.

– Det er jo skuffende. Jeg kan ikke si så mye annet. Vi hadde jo et ganske bra VM i 2019, og det er klart at ambisjonene for dette mesterskapet var jo mye mye høyere enn å ryke ut i gruppespillet, sier landslagssjef Martin Sjøgren til TV 2.

Skuffet spillergruppe

Svensken fikk ilddåpen nettopp i europamesterskapet i Nederland for fem år siden, og tapte samtlige tre kamper den gangen.

En annen som var med den gang er Frida Maanum, som også er klar på at både det norske folk og laget selv har mye høyere ambisjoner.

– Det er veldig skuffende. Vi vet at vi egentlig burde gå videre fra gruppespillet. Det er de forventningene som ligger rundt, og de forventningene ligger på oss selv. Vi er utrolig skuffet i dag.

– Hvilke konsekvenser bør slike ting få?

– Det klarer jeg ikke å analysere akkurat nå, sier Arsenal-proffen.

Blakstad i tårer

Midtstopper Guro Bergsvand er enda klarere i sin sak.

– Det er ikke godt nok. Det er det jeg tenker om det, svarer Brann-stopperen på spørsmål om hva hun tenker om to strake EM-gruppespill-exiter for en nasjon som Norge.

LANGT NEDE: Martin Sjögren og de norske spillerne fikk nok en tung dag i EM torsdag. Foto: Terje Pedersen, NTB/Scanpix

Julie Blakstad forteller også om en samlet skuffelse i den norske garderoben.

– Det er absolutt ikke sånn vi hadde håpet at det skulle ende. Vi klarte dessverre ikke å prestere. Det er vi skuffet over. Sånn er det. Vi får bare komme oss hjem og trene hardt og reise oss til neste mulighet, sier Manchester City-proffen.

Selv var Blakstad helt knust etter kampslutt, og var den siste som kom ut i pressesonen over en time etterpå.

– Det var veldig tungt for meg i dag. Og det tror jeg alle jentene kjente på. Jeg er skuffet, rett og slett. Jeg har ikke så mye mer å si. Vi skal i hvert fall stå sammen i dette her. Du har jobbet for dette i to år og brukt veldig mye tid. Vi hadde veldig gode muligheter i dag. Så lyktes vi ikke. Og da er det veldig tungt, sier backen.

Fotballpresidenten: – Ikke et topplag

Fotballpresident Lise Klaveness mener det er for tidlig med store refleksjoner rundt to strake EM-exiter allerede i minuttene etter kampslutt i Brighton, og minner om at laget tok seg til VM-kvartfinale i mellomtiden.

Når man samtidig setter seg en ambisjon om medalje, er det klart at forventningene skrus i været hos den norske befolkning som ser det hele fra sidelinjen.

– Mine umiddelbare refleksjoner er at vi over tid har vært en underdog. Så har kanskje publikum tenkt at vi er ganske naturlige medaljekandidater. Vi har alltid visst at medaljemålsetting er et hårete mål, et mål vi virkelig må strekke oss etter. Vi er ikke et topplag i Europa. Vi må virkelig jobbe for å henge på fremover. Samtidig så vet vi at dette laget er bedre enn vi fikk vist. Det ser du, det ser jeg. Og det blir viktig å finne ut av hva som gjør at vi underpresterer når det gjelder, sier Klaveness.

Sjögren: – Vi har et ganske godt bilde på omtrent hvor vi ligger

Landslagssjefen selv synes det er vanskelig å svare på hvorvidt Norge har vært overvurdert i dette mesterskapet.

– Det kommer jo an på hva folk tror. Jeg tror vi har et ganske godt bilde på omtrent hvor vi ligger, men fotball er jo fotball. Det er mye som kan skje. Vi er en nasjon som er rangert som nummer elleve i verden. Fotballen blir jevnere og jevnere også. Jeg vet ikke hva folk hadde trodd på forhånd. Vi selv hadde iallfall høyere ambisjoner enn dette her.

– Folk hadde nok trodd at dere ville være veldig mye nærmere de beste lagene når dere går ut med en medaljeambisjon?

– Absolutt. Vi hadde jo et drømmemål om å være med å spille om medaljene, og det er vi jo ganske langt fra sånn det ser ut i dag. Det er jo den største skuffelsen for oss selv. Så er vi jo, utifra de landene som er her, rangert som nummer sju. Men allikevel så skulle jo det bety at vi skal ta oss til kvartfinale, om vi skal se på den rangeringen. Men vi er kjempeskuffet over at vi ikke er videre til sluttspillet, sier Sjögren.

