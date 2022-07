Frankrike vant gruppen – stjernens skade ble skår i gleden

Frankrike-Belgia 2-1

Kvartfinaleplassen ble sementert etter mål fra Kadidiatou Diani og Griedge Mbock Bathy torsdag kveld.

Et skår i gleden var at stjernespiss Marie-Antoinette Katoto måtte ut med skade tidlig i første omgang.

23-åringen stanset brått opp uten at noen var borti henne, og haltet av banen med det som så ut til å kunne en kjenning i kneet.

Skadeomfanget er i skrivende stund ukjent.

SKADET: Katoto ble byttet ut umiddelbart etter å ha stoppet opp et løp, og gikk av banen med støtte fra legeteamet. Foto: OLI SCARFF



Utrolig bom

Like før fulltid fikk belgiske Amber Tysiak marsjordre for to gule kort etter å ha handset og laget straffe til Frankrike. Fra krittmerket bommet Wendie Renard, og på utrolig vis satte hun returen utenfor på åpent mål.

Man må tilbake til 2005 for å finne siste mesterskap de franske fotballdamene ikke tok seg videre fra gruppespillet.

Italia og Island spilte 1-1 i den andre gruppekampen. Lea Vilhjalmsdottir sendte islendingene i føringen, mens Valentina Bergamaschi utlignet etter en drøy time spilt.

Åpent

Bak Frankrike er det fortsatt helt åpent i kampen om den andre kvartfinalebilletten. På 2.-plass befinner Island seg med to poeng, mens Belgia og Italia har ett.

Island møter gruppevinner Frankrike i den siste gruppekampen mandag.

Samme kveld møtes Belgia og Italia. Dersom islendingene ikke vinner, er de avhengige av et uavgjortresultat i den andre kampen for å ta seg videre.

På grunn av det stygge 1-5-tapet mot Frankrike vil Italia etter alt å dømme være avhengig av å slå Belgia.

Dersom Frankrike slår Island, og det samtidig ender uavgjort mellom Italia og Belgia, vil belgierne være avhengige av å ende på bedre målforskjell enn Island. Med andre ord så må Frankrike vinne med større differanse mot Island enn de gjorde mot Belgia torsdag kveld.

Frankrike kan på side spille med lave skuldre. I kvartfinalen venter 2.-plassen fra gruppe C, der Nederland og Sverige ligger på topp med fire poeng etter to kamper spilt.

