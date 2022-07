Fotballryktene: – Storklubb skremt bort av Rangnick

Cristiano Ronaldo og agenten har møtt på et skjær i sjøen, mens Frenkie de Jong har fått brutal beskjed av egen klubb. Her er fredagens fotballrykter.

Cristiano Ronaldo skal ha gitt beskjed til Manchester United om at han ønsker å dra hvis det kommer et passende bud.

Nå jobber agenten Jorge Mendes med å finne en passende klubb. Ifølge ESPN takket PSG nei til tilbudet om å hente superstjernen. Det samme skal Chelsea ha gjort.

The Times skriver at Mendes har vært i samtaler med London-klubbens deleier og styreformann Todd Boehly.

Sammen med manager Thomas Tuchel skal amerikaneren ha kommet frem til at de ikke vil ha Ronaldo.

Ifølge AS hadde Ronaldo og Chelsea i utgangspunktet en enighet. Den spanske avisen hevder at det var Ralf Rangnick som satte Tuchel på andre tanker. Chelsea-manageren skal nemlig ha fått dårlige rapporter om Ronaldo fra landsmannen.

NEDTUR: Ralf Rangnick fikk ikke skikk på Manchester United i sin periode som midlertidig manager. Foto: Martin Rickett

Nå nevnes Bayern München og Atlético Madrid som aktuelle klubber for den 37 år gamle superstjernen.

Flere medier melder om full enighet mellom Barcelona og Manchester United for Frenkie de Jong. Problemet for de røde djevlene er bare å overtale spilleren. Nå skal de ha fått Barcelona med seg på laget.

Ifølge The Athletic har katalanerne fortalt nederlenderen at han er ønsket bort, fordi den økonomisk pressede klubben sårt trenger inntekter for å balansere lønningene.

Blant annet har de trøbbel med å registrere nyinnkjøpte Raphinha.

Lionel Messis kontrakt med PSG går ut sommeren 2023. Nå er han blitt tilbudt å bli ett år til, skal man tro Marca.

Serge Gnabry har vært koblet til en rekke Premier League-klubber den siste måneden. Nå har han bestemt seg for heller å forlenge med Bayern München, skriver Mirror, som viser til rapporter fra Tyskland.

Manchester United håper at de kan presentere Lisandro Martínez denne uken, melder The Guardian. De røde djevlene betaler angivelig rundt 500 millioner kroner for Ajax-stopperen.

Sassuolos styreformann bekreftet at West Ham har lagt inn et bud på 410 millioner kroner for spissen Gianluca Scamacca, skriver Daily Mail. PSG er også inne med et bud på 360 millioner kroner. Styreformannen avviser imidlertid at det er enighet med noen av klubbene.

Chelsea skal derimot ha kommet til enighet om en overgang for Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly for rundt 400 millioner kroner. De er i tillegg ute etter PSG-stopperen Presnel Kimpembe, hevder The Guardian.