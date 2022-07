Dødsfallet i Trump-familien ryster en hel verden

Torsdag kveld ble det kjent at den tidligere presidenten Donald Trumps eks-kone Ivana Trump (73) er funnet død.

Det har fått en rekke kjente og mindre kjente navn til å reagere. Flere av dem har delt sine dypeste kondolanser via sosiale medier.

– Jeg er veldig trist over nyheten om at Ivana Trump har dødd. Hun var en fantastisk underholdende dame og et fantastisk intervjuobjekt som forble virkelig lojal til sin eksmann Donald.

Det skriver den britiske TV-personligheten Piers Morgen på Twitter. Videre kondolerer han til Ivanas nærmeste familie.

– Tenker på dere

Den tidligere pressesjefen fra Det hvite hus, Kayleigh McEnany, var også raskt ute med å uttrykke medfølelse overfor familien.

– Familien min og jeg sender alle våre tanker og kjærlighet til president Trump, Ivanka Trump, Donald Trump Jr, Eric Trump og resten av Trump-familien etter deres tap av Ivana, heter det i Twitter-meldingen til McEnany.

Hun legger til at de tenker ekstra mye på familien under denne vanskelige tiden fremover.

Og det stopper ikke der. Trumps rådgiver Stephen Miller sørger over Ivanas bortgang på sin Facebook-side.

Den tidligere modellen døde bare 73 år gammel. Hun ble funnet i sin egen leilighet i New York. Foto: Jamie McCarthy

– Sender mine bønner til president Trump, Ivanka, Don Jr. og Eric etter de tragiske nyhetene om Ivana Trumps bortgang. Må gud velsigne Trump-familien, skriver han.

Han var blant annet Trumps taleskriver da han var president.

Etterlater seg flere

Det tidligere ekteparets tredje barn og andre sønn, Eric Trump, har delt en bildeserie med rørende bildetekst på sin Instagram-konto.

Der deles private familiebilder av både Donald Trump og Ivana Trump sammen, samt bilder av barn og barnebarn.

– Det er med stor sorg at vi annonserer dødsfallet til vår elskede mor Ivana Trump. Moren vår var en fantastisk kvinne, en kraft innen forretningslivet, en atlet i verdensklasse, en strålende skjønnhet, en hengiven mor og venn, skriver sønnen.

Han avslutter innlegget med å skrive at hun vil bli dypt savnet blant sin tre barn og ti barnebarn.