Så enkelt er det, faktisk

Norge har gode muligheter for tre poeng i skjebnekampen mot Østerrike. Men da må vi gjøre grep.

Fra kl. 19.00: Se Østerrike-Norge på TV 2 eller TV 2 Play.

Den avgjørende kampen. Kjenn på smaken av det. En kamp som avgjør alt. Det er slik det egentlig skal være i mesterskap.

Alt er nesten som vi hadde forutsett før EM startet.

Norge står med tre poeng etter to kamper, og må slå Østerrike i Brighton fredag kveld.

Ja, vi kunne selvfølgelig hatt det litt – eller kanskje man skal si mye – bedre rent mentalt sett.

Og ja, vi kunne hatt en målforskjell som hadde gitt oss mulighet for avansement også med uavgjort i den avgjørende kampen.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Men i de fleste scenarioer var det nettopp dette det ville stå igjen med. En grand finale. En matchball. En avgjørende kamp, i jakten på første delmål: Kvartfinale.

Så hvordan er da våre muligheter mot det østerrikske laget?

Vi har sett motstanderne våre imponere mot England og begrense tapet i åpningskampen til 0-1. Vi har også sett dem slite mer mot Nord-Irland og kun vinne 2-0.

Det forteller oss om et lag som er betydelig bedre defensivt enn offensivt, og om en motstander der det finnes gode muligheter for tre poeng for Norge. Men da må vi gjøre grep.

Hvis jeg kan velge, ville jeg gått ut i en 4-3-3-formasjon. Det er først og fremst to grunner til det:

1. For å styrke midtbanen. Kamper på internasjonalt nivå krever både styrke og løpskraft sentralt, og et lag som i hvert fall ikke overbefolkes av motstanderen sentralt. Med tre spillere sentralt, har vi mye bedre forutsetninger for å styre og diktere kampen, både når vi er uten ball og når vi selv skal styre spillet.

2. Caroline Graham Hansen og Guro Reiten er gode kantspillere. Dette er en vinn-vinn-situasjon, fordi vi både vil få en sterkere midtbane, vi vil bruke våre kanter i posisjonene de i utgangspunktet er – og skal være – best i, og vi vil ikke være like sårbare for mangel på defensive bidrag fra Graham Hansen og Reiten.

NEDTUR: Både Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg ble byttet ut i ydmykelsen mot England. Foto: Terje Pedersen

Og om det er slik at Norge ikke har en plan B, som det kunne se ut mot England i mandagens skrekkamp, bør vi muligens være gode nok i plan A.

Det er jo tross alt den vi har kvalifisert oss til mesterskapet med, og Østerrike skal være en nasjon som vi enten er litt bedre enn eller i hvert fall omtrent på nivå med.

Så da handler det om inngangen vår. Det blir ekstremt viktig å finne den riktige balansen mellom ønsket om å spille ball og ren kynisme.

Vi har sett utfordringene som ligger i å bryte ned en motstander som forsvarer seg, senest da Tyskland murte igjen og frustrerte et Spania som kunne trillet ball ennå uten å finne veien gjennom den tyske mur i Brentford tirsdag.

Vi så det samme med Østerrike i åpningskampen, da de frustrerte England. Nå er det på tide at de får smake sin egen medisin.

FRUSTRERT: England og Ellen White fikk det ikke enkelt offensivt i åpningskampen mot Østerrike. Foto: Rui Vieira

Med vårt noe «shaky» forsvar er vi utrolig sårbare i forsvar når vi taper ballen, så en annen endring jeg ønsker, og egentlig forventer å se, er at vi slår en del langt bakfra.

Vi trenger variasjon, og vi trenger motsatte bevegelser. Det var det som ble gjort i startfasen av kampen mot England, i timinuttersperioden som landslagsledelsen i etterkant jo har trukket frem som positive.

Og det kanskje viktigste mantraet: Vi bør ta alle muligheter vi får når Østerrike ikke er etablert. Med andre ord må vi ha balltempo og kontringer.

Når ballen går hurtig i lengderetning med spillere som Reiten, Graham Hansen og en overlappende back i Julie Blakstad, er det vanskelig å henge med for motstanderen. Da må de settes opp i slike muligheter, og både få lov til og faktisk orke å ta de kontringsmulighetene når de kommer.

Og når vi er inne på å spille på styrkene spillerne våre har, så er det igjen to enkle punkter som må fungere.

Våre to største stjerner, som igjen trekkes frem av østerrikerne som truslene som må stanses, må få bruke sine mest fremtredende egenskaper på en fotballbane.

1. Vi må få ballen inn i boksen så ofte som mulig. Ada Hegerberg er konstant i bevegelse, og har vist at hun ønsker ball tidlig inn bak motstandernes forsvar. Hun er et rovdyr, en verdensstjerne i boks og en målsnik som ingen andre lag kan sies å ha i sine rekker. Da må hun fores, og det så ofte som mulig i boksen.

MÅLJAKT: Ada Hegerberg gikk målløs av banen i de to første kampene i gruppespillet, og er nok sulten på scoringer mot Østerrike. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

2. Caroline Graham Hansen bør settes opp rettvendt. En spiller som skaper frykt hos motstanderen hver eneste gang hun får utfordre mot dem med blendende teknikk, enorm tyngdeoverføring og et rykk som er nærmest ustoppelig i én-mot-én-situasjoner, kan ikke skusle bort størstedelen av kampene med ryggen mot motstanders mål i en tier-rolle med østerrikske monsterstoppere i ryggen ved hver eneste anledning. Spill på Graham Hansens styrker, så har vi en verdensstjerne. La henne dulle i midten, så har vi en spiller som enkelt kan plukkes vekk. Så enkelt er det, faktisk.

Norge var underlegne England, og bommet grovt i både inngang til kamp og utførelse av plan. Men den kampen er historie. Den taktiske inngangen som burde vært der på mandag er ikke-eksisterende i inngangen til fredagens avgjørende kamp.

Dette er to mer likestilte og jevne lag, og nå handler det rett og slett om hva som bor i de norske spillerne. Fysisk og mentalt, som det har vært snakket mye om. De må yte, løpe, ofre seg og stå frem etter en real nesestyver.

Men det handler ikke bare om hva som ligger i hodet. Også teknisk, og ikke minst taktisk, må de vise seg fra en helt annen side.

For gjør de det, er fredagens batalje faktisk en helt gjennomførbar oppgave å få til.

Norge kan – og bør – slå Østerrike i en enkeltkamp. Så lenge man gjør de fornuftige grepene.

Over til deg, Martin Sjögren!

Fra kl. 19.00: Se Østerrike-Norge på TV 2 eller TV 2 Play.