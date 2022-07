I kveld avgjøres Norges EM-skjebne: – Kampen får en enda sterkere betydning

Se Norge - Østerrike på TV 2 eller Play fredag fra 19.00.

Utgangspunktet er egentlig ganske enkelt for det norske landslaget før skjebnekampen på Amex Stadium.

Norge må ta tre poeng mot Østerrike hvis drømmen om en EM-kvartfinale skal være mulig å realisere.

– På så vis, så er det jo en ganske god inngang til kampen. Det er bare seier som gjelder, og det kan vi bruke som en trigger, sier landslagssjef Martin Sjögren til TV 2.

Martin Sjögren under Norges pressekonferanse dagen før møtet med Østerrike. Foto: Terje Pedersen

– Oppleves det som at dere har kniven på strupen eller at det er en stor mulighet?

– Jeg vil si begge deler. Skal vi ta den seieren, må vi slippe alle eventuelle håndbrekk, sier svensken.

– Jeg synes egentlig det er en stor mulighet for oss, svarer Ingrid Syrstad Engen på samme spørsmål.

For det er egentlig ingen overraskelse at Norges siste gruppespillkamp skulle bli avgjørende for den videre EM-skjebnen.

At de skulle stå med tre poeng etter møtene med Nord-Irland og England, var sannsynlig.

0-8-tapet førte dog til at Norge har så dårlig målforskjell at uavgjort ikke vil holde for å ta andreplassen i gruppe A for Norge, men ett poeng holder til avansement for Østerrike.

Slik er stillingen i gruppe A før siste runde av gruppespillet.

– Dette er noe jeg føler vi er forberedt på, men kampen får også en enda sterkere betydning fordi det handler om at vi skal løfte oss fra forrige kamp i tillegg, sier Syrstad Engen.

Trønderen spår en tøff kamp mot Østerrike, et lag som stod godt defensivt og kun tapte 0-1 mot England, men som fikk noe mer trøbbel og slet seg til 2-0-seier mot Nord-Irland.

– Det er to lag som jeg tror er utrolig gira på å ta seg videre, sier Syrstad Engen.

– For oss handler det om å få en bra opplevelse, bevise hva vi er her for og hva vi kan. Da tror jeg vi har sjanser mot Østerrike.

Landslagssjefen selv håper han ser et revansjesugent norsk lag som møter opp til kamp fredag kveld.

– Vi må trykke bort de følelsene fra sist vi var her og virkelig våge å stå i det. Jeg vil se et modig Norge der ute i morgen og vi har alle forutsetninger for å få til det, sier 45-åringen.

