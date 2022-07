SAS-streiken: – Det tar den tiden det tar

STOCKHOLM / OSLO (TV 2): Meklingen i SAS-streiken fortsetter torsdag kveld. Det har vært frustrasjon over fremgangen, sier svensk riksmekler.

Meklingen i SAS-konflikten vil ikke avsluttes torsdag, tror den danske pilotlederen Henrik Thyregod, ifølge NRK.

– Det må jeg si, det tror jeg faktisk ikke.

Partene møttes klokken 09.00 torsdag, og meklingen har pågått siden.

Bruker tiden det tar

Flere av de involverte i forhandlingene møtte pressekorpset utenfor Näringslivets hus, på vei tilbake til møtelokalene etter å ha spist middag.

– Jeg sier som jeg har sagt før. Jeg tror ikke så mye om denne meklingen her. Det tar den tiden det tar, så vi får bare se, sier leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening.

Onsdag møttes partene for første gang siden pilotene gikk ut i streik mandag 4. juli. Klokset sier han er villig til å bruke den tiden det tar.

– Vi holder på en stund til, men det er ikke avklart hvor lenge. Så vi får se, sier han på spørsmål om hvor lenge meklingen vil pågå torsdag.

FORHANDLINGSKLIMA: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier forhandlingsklimaet er profesjonelt. Foto: Per Haugen / TV 2

– Profesjonelle parter

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier det er grunnlag for å fortsette forhandlingene.

– Partene er innstilt på å jobbe videre. Det er derfor vi skal inn og fortsette nå.

Han sier begge partene ønsker å finne en løsning, men vet ikke om det kan bli en løsning i kveld.

– Hvordan er forhandlingsklimaet?

– Forhandlingsklimaet er slik det har vært hele veien. Det er profesjonelle parter som skiller sak og person, og snakker sammen. Man kan være uenige om en sak, men jobber målrettet for å finne en løsning.

Har vært frustrasjon

SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs sa til TV 2 tidligere torsdag at det er bevegelse fra begge parter. Det sier også den svenske riksmekleren, Claes Stråth.

– Ja, fra uken vi begynte så har det definitivt det.

Han synes meklingen har pågått lenge, og sier det er rekord. Nå håper han på en snarlig løsning.

– Er det frustrasjon fra noen av partene?

– Ja, det er det. Frustrasjon over at man ikke kommer frem. Men det som har kjennetegnet denne meklingen, er at det har vært en god relasjonen mellom meklerne og partene, sier Stråth.