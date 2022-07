Derfor ristet han på hodet av Vingegaard

Jonas Vingegaard hadde ingen problemer med å forsvare den gule ledertrøya i Tour de France. Tadej Pogacar forsøkte seg flere ganger, men danske Vingegaard svarte lett hver gang sloveneren rykket.

På oppløpet var Pogacar sterkest. Vingegaard og Geraint Thomas fulgte like bak. Thomas ristet på hodet da han trillet over målstreken.

– Det ville vært bedre hvis Vingegaard ikke kjørte inn foran meg. Jeg måtte enten bremse eller velte, så jeg bremset. Jeg hadde gode bein, så jeg ønsket å forsøke. Det var motvind, og jeg var i en perfekt posisjon, sier Thomas.

Da Pogacar åpnet spurten, kastet Vingegaard seg på hjul. Thomas ble presset ut mot siden og måtte stoppe å tråkke. Selv om han var oppgitt da han syklet over mål, stikker ikke hendelsen spesielt dypt.

– Jeg ville ikke holde det mot ham, men jeg vil gjøre det samme mot ham på et tidspunkt, humret Thomas.

Ville ikke angripe

Vingegaard forklarer at han ikke tok sjansen på å rykke fra Pogacar underveis.

– Jeg hadde det vondt, forklarer han.

– Jeg synes han kom med gode angrep. Han virket veldig sterk i dag, og jeg hadde ikke spesielt lyst til å angripe. I går var det en veldig utmattende etappe for alle, sier Vingegaard.

25-åringen fra Hillerslev syklet Alpe d'Huez for første gang. Det synes han var en spesiell opplevelse.

– Det var sinnssykt mange mennesker på Alpe d'Huez i dag. Det var skikkelig kul stemning. Det var min første gang her som sykkelrytter. Jeg husker at jeg så det som ung. Jeg fryktet litt at det ikke ville være plass til oss i menneskemengden, men jeg synes alle oppførte seg eksemplarisk i dag, sier Vingegaard.

– Selvfølgelig ville det vært bedre om folk hadde munnbind på, men nå er sykkelsporten designet slik at publikum kommer veldig tett på rytterne. Det må vi bare leve med, fortsetter han.

– Luktet øl og dårlig ånde

Også Andreas Leknessund fikk føle publikum tett på kroppen.

– Det var sykt god stemning i bakken. Det gjør at man avslutter dagen med en god følelse. I dag koste jeg meg, sier Leknessund.

– Det var noen steder jeg ikke så veien i det hele tatt for det var så tett med folk. Jeg trengte nesten ikke å trø, for jeg fikk så mange dytt oppover. Det lukter øl og alle roper. Det lukter dårlig ånde og alt mulig, men man må jo prøve å nyte det litt. Det er ganske vilt å få oppleve det, sier Leknessund.