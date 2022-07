Revansjesugen Hegerberg: – Jeg kommer til å gå foran

Se Norge - Østerrike på TV 2 eller Play fredag fra 19.00.

Revansjelysten lyste ut av Ada Hegerberg da hun entret pressekonferanserommet entret Amex Stadium.

Med ro og en seriøs tone svarte hun på spørsmålene fra norsk og internasjonal presse om hvordan Norge skal reise seg etter marerittkvelden mot England.

– Utgangspunktet er egentlig ganske enkelt uansett etter det vi opplevde sist. Nå handler det om én ting. Å gå ut på banen som et lag. Vise en helt utrolig innsats, sier Hegerberg i et intervju med TV 2 ute på gressmatten i Brighton.

Ada Hegerberg var ute på gressmatten i Brighton kvelden før møtet med Østerrike. Foto: Terje Pedersen

I dagene etter 0-8-tapet, har Hegerberg vært tydelig på at prestasjonen Norge viste ikke var akseptabel og at ingen kan gjemme seg fra ansvaret for det som skjedde.

Nå er hun klar for å gjøre det hun kan for at det norske landslaget skal ta seg videre til kvartfinale.

– Jeg kommer til å gå foran slik at vi slår tilbake. Vi skal få en helt annen opplevelse og vise oss fra en helt annen side, sier 27-åringen.

– Det må vi gjøre for det norske folk og alle som har reist hit for å støtte oss.

I comeback-mesterskapet for Norge, står Hegerberg fremdeles uten scoring. Faktisk har hun ikke scoret på de syv siste EM-kampene hun har spilt.

Under EM i Nederland i 2017 scoret hverken hun eller Norge ett eneste mål.

Ada Hegerberg på pressekonferansen onsdag ettermiddag. Foto: Alessandra Tarantino

Hegerbergs forrige EM-mål for Norge kom helt tilbake i juli 2013, da hun satte inn den avgjørende 3-1-scoringen som sendte Norge videre til EM-semifinale på bekostning av Spania.

– Lagsuksess velger jeg foran personlig suksess alle dager i uka. Så er det klart at jeg skal være klar om jeg får muligheten. Jeg kommer til å gi jernet, sier stjernespissen når hun får spørsmål om «måltørken» i årets mesterskap.

– Jeg tror at hverken jeg eller Ada bryr oss om det er Ada som scorer eller om det er noen annen så lenge vi scorer målene så vi kan vinne kampen. Det tror jeg Ada kan skrive under på også, sier Martin Sjögren til TV 2.

Landslagssjefen roser Hegerbergs rolle og oppførsel i dagene etter fadesen mot England.

– Hun er en stor ressurs i en situasjon som dette. Hun «backer» aldri ut, men legger hundre og ti prosent igjen, sier svensken.

– Vi har stor nytte av Ada i alle kamper, men fremfor alt i disse kampene når det virkelig drar seg til.

Fredag kveld er kun seier godt nok hvis Norge skal ta seg til en kvartfinale. For Østerrike holder det med uavgjort for å sikre andreplassen i gruppen.

Hegerberg slo av en prat med Østerrikes største stjerne Sarah Zadrazil. Foto: Terje Pedersen

– Oppleves det som kniven på strupen eller en stor mulighet at dere nå må vinne?

– Både og, vil jeg si. Det finnes ikke noe annet alternativ enn å vinne, så på et vis er jo det en ganske god inngang til kampen. Det kan vi bruke som en «trigger», sier Sjögren.

Hegerberg føler et ansvar for at Norge viser det norske folk og alle som støtter dem at de er bedre enn det de viste mot England.

– Nå handler det bare om å finne tilbake til verdigheten, stå sammen om det og bare gi alt vi har igjen som om det er den siste matchen vi spiller, avslutter stjernespissen.

Se Norge - Østerrike på TV 2 eller Play fredag fra 19.00.