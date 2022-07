Pogacar-advarsel: – Nå har jeg fått all selvtilliten tilbake

Tadej Pogacar kom med tre angrep på Jonas Vingegaard på tolvte etappe til Alpe d'Huez, men dansken i gult svarte på alle forsøkene.

Dermed har Pogacar fortsatt 2.22 opp til Vingegaard, som med god hjelp fra lagkameratene smadret Pogacar på den ellevte etappen.

Pogacar fikk imidlertid svarene han ville ha opp Alpe d'Huez.

– Jeg hadde ikke full selvtillit etter det som skjedde i går, men jeg burde egentlig hatt det. Nå har jeg fått tilbake all selvtilliten, og jeg ser frem til de neste dagene, sier Pogacar.

Ventet på høyere tempo

Pogacar var sikker på at Jumbo-Visma skulle kontrollere etappen.

– De har et sterkt lag, men jeg hadde trodd de skulle ha et høyere tempo opp Alpe d'Huez, sier sloveneren.

Vingegaard ga ikke bort noen meter på angrepene fra Pogacar.

– Jeg forventet kontraangrep fra ham, men han bare fulgte bare etter, så jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg prøvde et par ganger, men han var så sterk i dag at jeg ikke kunne distansere ham. Det er nye muligheter de neste dagene, mener Pogacar.

Selv om han påpeker at Jumbo-Visma har et meget sterkt lag, mener Pogacar at de ikke er uslåelige i årets Tour de France.

Samtidig roser Pogacar egne lagkamerater for å levert mat, vann og is til nedkjøling under etappen. Han har mistet to lagkamerater på UAE Team Emirates i form av Vegard Stake Laengen og George Bennett, som begge forsvant ut med positive koronaprøver.

– Nå er det jeg som angriper

Pogacar er trygg på at han ikke kommer til å gå på en lignende smell som på ellevte etappe til Col du Granon.

– Jeg vet hva som skjedde, og jeg tror ikke det vil skje i denne Touren igjen, sier 23-åringen.

– Jeg svarte på for mange angrep. Jeg følte meg for bra, og derfor brukte jeg for mange krefter opp Col du Galibier før Col du Granon, som er en bratt stigning. Jeg tror ikke det skjer igjen, sier Pogacar.

– Nå er det jeg som angriper, legger han selvsikkert til.

– Vil bli brukt mot ham

Jonas Vingegaard mener det var en «superhard» etappe torsdag.

– Det var varmt og hard. Jeg tror det var 35 grader i bunnen av Alpe d’Huez, så det var megavarmt. Vi prøve å kjøre litt hardt på Col de la Croix de Fer, sier Vingegaard.

– Alt i alt var det en superfet dag med sinnssykt mange mennesker. Det var megagod stemning, og jeg synes folk var flinke til å holde seg litt i siden. I forhold til tidligere år oppførte tilskuerne seg eksemplarisk, fortsetter dansken.

