Ærlig Bohinen: – Jeg angrer

– Jeg angrer på at jeg ikke tok meg en utdannelse mens jeg var fotballspiller, sier Lars Bohinen (52).

Å være fotballtrener er ikke like forutsigbart som mange andre yrker.

Det har både Lars Bohinen og Jan Frode Nornes, som begge er uten trenerjobb for øyeblikket, erfart.

– Trenerutdanningen tar fem til syv år, og det som er spesielt med det er jo at man ikke får flere jobbmuligheter enn akkurat innenfor fotballen, forklarer Bohinen til TV 2.

Den tidligere Sandefjord-, Aalesund- og Sarpsborg 08-treneren snakker på vegne av sitt verv som styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening (NTF).

Men Bohinen ble også et eksempel på en trener uten vanlig utdanning som plutselig står med begrenset antall jobbmuligheter da kontrakten med Sarpsborg 08 løp ut etter forrige sesong.

– Jeg har ikke formell utdannelse til å gjøre andre ting enn å være fotballtrener. I treneryrket er det mange om beinet, men få jobber.

ULIKE YRKER - MEN INNENFOR FOTBALLEN: I periodene Bohinen ikke har hatt trenerjobb etter spillerkarrieren har han både opptrådt som fotballekspert i media og sportssjef i Vålerenga og Stabæk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg har jo klart meg, men jeg angrer på at jeg ikke tok meg en utdannelse.

En suksesshistorie

Tidligere Odd-trener, Jan Frode Nornes, kjenner godt til baksiden i treneryrket for de som ikke har utdanning.

På sin egen bursdag fikk han sparken i januar i år. Det kom bardust på Nornes:

– Jeg og ledelsen ble enige om en sluttavtale, men plutselig sto jeg uten jobb, mimrer Nornes tilbake.

FERIG ETTER OVER 20 ÅR: Nornes hadde både vært spiller, assistenttrener og hovedtrener før han fikk sparken i januar. Foto: Trond Reidar Teigen

49-åringen ble nærmest arbeidsløs over natten.

– Jeg ville kjapt opp på hesten igjen, men bestemte meg fort for at jeg trengte en pause fra fotballen. Da tok jeg kontakt med de som jobber på psykiatrien her i Skien.

– Det ble jobbintervju, opplæring og til slutt fikk jeg starte som timevikar.

Nå er den hvite Odd-drakten byttet ut med den hvite drakten til helsevesenet.

NY - MEN FORTSATT HVIT - TRØYE: Jan Frode Nornes i sin nye jobb. Foto: Andreas Hellenes, TV 2

– Jeg var ikke særlig høy i hatten da jeg begynte, men nå angrer jeg ikke et sekund.

– Det kan godt hende jeg havner tilbake i det sirkuset fotballbransjen er en dag, men akkurat nå har jeg en sinnssykt fin hverdag her og stresser ikke med noe comeback.

Forstår om kollegaer kvier seg

Selv om yrkesbyttet har vært en suksesshistorie for Nornes, forstår både han og Bohinen at flere trenere sliter med å se seg selv i andre yrker:

– For den enkelte vil det kunne fremstå som en utfordring ettersom man han ingen utdannelse, har levd i fotballen i mange år og plutselig skal inn i det «vanlige samfunnet», sier Bohinen, og får støtte:

– Jeg tror det kan være gunstig for fotballtrenere å prøver noe annet og oppleve nye impulser, sier Nornes, før han legger til:

– Likevel tror jeg mange som har vært lenge i fotballbransjen føler at det er der de hører hjemme. Det er det fagfeltet de kan.

På stedet hvil

Selv om NTF sier de kjenner til problemet, sier daglig leder Teddy Moen til TV 2 at det er lite de selv kan gjøre med det:

– NTF er en interesseforening, og ikke en fagforening slik NISO er for idrettsutøvere, sier han, og fortsetter:

– Det betyr at vi ikke har de samme ressursene som fagforeninger har til å arbeide med fagpolitiske saker som dette med utdanning for trenere.

Med andre ord står problemet på stedet hvil inntil videre.

– Det å være fotballtrener er ikke like forutsigbart som mange andre yrker, og derfor er det ekstra viktig å ha flere strenger å spille på, avslutter trenerforeningens daglige leder.