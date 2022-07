Slik svarer han på den brutale kritikken

Arsenal-legenden Ian Wright uttalte at landslaget kommer til å bli bedre med en gang Martin Sjögren drar. Nå svarer svensken.

Fredag fra kl. 19.00: Se Norges skjebnekamp mot Østerrike på TV 2 eller TV 2 Play.

– Jeg vil ikke forholde meg til det. Det er utenforstående som ikke har innblikk i virksomheten, sier Sjögren til TV 2.

Kritikken har haglet i kjølvannet av ydmykelsen mot England.

Flere eksperter var rystet over at Sjögren ikke gjorde noen endringer før man var kommet til pausen.

Torsdag tok Wright, som er ekspert for BBC under mesterskapet, det ett skritt lengre i et intervju med TV 2.

NÅDELØS: Ian Wright, Arsenal-legende og nå fotballekspert for BBC. Her med TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Briten sa at Norge ikke var blant de fem beste lagene i EM kun på grunn av treneren, og kom med en garanti om at laget vil bli bedre så snart treneren går.

– Det kan jeg ikke bry meg om, svarer Sjögren.

– Vi jobber hardt ut fra forutsetningene vi har, og vi tar de avgjørelsene som vi tror er best for laget. Jeg skjønner at vi får kritikk når vi taper 0-8 mot vertsnasjonen, fortsetter 45-åringen.

Ingrid Syrstad Engen forteller at hun har unngått å lese om reaksjonene i etterkant.

– Man vet veldig godt selv hva kritikken går på. Den kritikken har vi selv også. Vi måtte gå i oss selv og stille de tunge spørsmålene på hvordan det kunne skje. Vi brukte dagene på ikke å lese hva andre mener, men å være selvkritisk og løfte oss igjen, forklarer midtbanespilleren.

Fredag fra kl. 19.00: Se Norges skjebnekamp mot Østerrike på TV 2 eller TV 2 Play.

Les Wrights brutale Norge-dom her: