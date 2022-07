Raser mot SAS: – Nedslående

Vi noterer oss Seltzers sterke påstander i denne saken, og tillater oss å bruke fakta for å balansere.



SAS gikk inn i pandemien med 5 års overskudd på rad, men ble – sammen med en global flybransje – ekstremt hardt rammet av reiseforbud. Selskapet ivaretok likevel samfunnskritisk transporttilbud i disse årene. Pandemien ble svært kostbar, og 5000 dyktige SAS-kolleger mistet jobben, på bakken og i lufta.



Vi har heldigvis hatt mulighet til å gjenansette flere av disse og innenfor mange områder i selskapet – der pilotene står i en særstilling i selskapet med 5 års gjenansettelsesrett til det selskapet de kom fra. Foreløpig er 114 gjenansatt i SAS Scandinavia. Andre har valgt å søke seg til SAS Link eller SAS Connect (som ble opprettet i 2017, altså lenge før pandemien).



Uavhengig av hvor de er ansatt i selskapet så er dette svært dyktige kolleger, som gjør en fantastisk jobb for SAS og kundene hver eneste dag. Vi tar sterk avstand fra retorikk som antyder noe annet.



SAS har i dag tre flyselskaper som skal betjene ulike deler av markedet. Det er kjent at pandemien nå har endret reisevaner i befolkningen, med mindre forretningsreiser og mer fritidsreisende. Det er en virkelighet vi er en del av og må tilpasse oss til.



Skal SAS være relevant for reisende også ut av pandemien, så krever det en omstilling, som bl.a. innebærer å redusere kostnadsgapet selskapet har sammenlignet med konkurrentene. Her må alle bidra! Men det skal ikke endre på at SAS-ansatte i Skandinavia skal ha skandinaviske avtaler med gode skandinaviske vilkår – slik det også er i dag.



SAS kjemper nå for overlevelse og for at 8000 kolleger skal ha en jobb og gå til. Skal vi fortsatt ha livets rett som et ledende selskap i Skandinavia, så skal vi nå ha flyene på vingene – både på kort og lang sikt – med ansatte i Skandinavia, på gode skandinaviske vilkår.



En fotnote for ordens skyld: Fly er ikke en «virus-petriskål» som arbeidsplass. Smitterisikoen er nær null om bord, selv med fulle fly. Her er årsaken til det: