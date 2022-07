Dette er landets heiteste sjekkesteder

Sommertiden kan gi muligheter for å finne sin bedre halvdel. Det er spesielt et sted som gir ekstra gode odds.

Det er ingen hemmelighet at mange jakter kjærligheten i sommermånedene.

Sol, sommer og ferie gjør at folk trekker mer ut i gatene, og det åpner seg gode muligheter for å knytte nye bekjentskaper.

Til tross for at flykrisen hittil har satt en liten stopper for ferieflørt i utlandet er det ingen grunn til å henge med nebbet.

Det langstrakte landet vårt har nok av single gullfugler. Det viser en fersk undersøkelse gjort i datingappen «Happn», en av verdens mest nedlastede datingapper, som gir en oversikt over landets heiteste sjekkesteder.

Takket være singellivet

Den høye aktiviteten inne på datingappen Happn signaliserer en travel periode ute på singelmarkedet.

I en undersøkelse blant brukerne kommer det frem at stedet å være når man leter etter en date er der de skarrer på R-en.

SINGEL: Det trenger ikke nødvendigvis å vare for alltid. Disse stedene er mest populære å drive aktiv dating i henhold til datainnsamling fra Happn. Foto: Frank May / NTB

– Resultatene er ikke så overraskende for oss. Byene i Norge er populære, og i sommer er det Bergen som får mest oppmerksomhet, sier Quist-Mathiesen i en e-post til TV 2.

Etter hvert som man passerer mennesker, som også er brukere av appen, dukker disse opp med navn og bilde inne på Happn. Deretter kan man like den eller de man har interesse av. Dersom denne interessen er gjensidig, vil en såkalt «crush» oppstå.

HAPPN: Bildet viser hvor mange personer man har møtt i ulike områder som også er brukere på tjenesten. Foto: Skjermdump.

Disse kryr det for øyeblikket av i kystbyen på Vestlandet. Og aller mest forekommer crush rundt attraksjonen Den blå stenen.

Den blå stenen scorer best både på antall crush, likes og meldinger. Det er først når det kommer til antall crossings at området må se seg slått av Frognerparken i hovedstaden, som har hele 35 000 crossings mot Den blå stenens 28.000.

Dersom man derimot ser på hvilke steder som har flest crushs i løpet av et helt år er det hovedstaten som briljerer. Deretter kommer Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

Primetime

I tillegg er det enkelte tider av døgnet som utvilsomt er mer attraktive enn andre. Dette når det gjelder aktivitet i appen.

– Den mest aktive dagen i Norge er mandag. Og det er mest aktivitet i appen generelt klokken åtte, sier Qvist-Mathiesen.

Det er spesielt gode muligheter på jakten etter sin bedre halvdel i augustmåned. Da er det varmt og god kok på Happn, ifølge talspersonen.

Høysesong

Den populære datingtjenesten «Tinder» har over 505 millioner nedlastninger. Det har ført til svimlende 70 milliarder matcher.

En såkalt «match» oppstår når man liker noen inne på appen som også liker deg tilbake. På denne måten åpnes det mulighet for å knytte kontakt mellom partene.

HØYSESONG: I tiden frem mot sommeren brukes datingtjenesten Tinder hyppig. Foto: Frank May / NTB

Til tross for hyppig bruk av appen året rundt er det spesielt to tidspunkter som utpeker seg.

– Det er høy aktivitet under «dating sunday» som er den første søndagen i året etter juletider. Deretter er tiden frem mot sommeren av stor interesse, sier kommunikasjonsansvarlig i Tinder i Norden, Elin Sivard.

På denne tiden mener hun folk er ekstra på hugget når det gjelder å knytte nye kontakter. I tillegg til dette bemerker såkalt «Cuffing season» seg i oversikten.

– Det er tiden før vintermånedene. Da er folk på søken etter noen å slå seg til ro med i den mørkeste perioden av året, sier hun.

Hitta kärleken

Pandemitiden var preget av lengre perioder der det blant annet ikke var lov til å krysse landegrensene. Dette stoppet ikke Tinder fra å la brukerne sine fortsette å møte sjarmører fra det store utlandet.

Dermed innførte appen en funksjon kalt «Passport».

NABOLANDET: Sverige er et populært land for nordmenn å søke kjærligheten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Der kan man som Tinder-medlem velge å forflytte seg digitalt til en annen plass, hvor som helst i verden, og få kontakt med mennesker som vanligvis ikke befinner seg fysisk eller geografisk på samme sted, sier Sivard.

Ut i fra datingtjenestens siste datainnsamlinger er det knyttet liten tvil til hvor nordmenn flest søker kjærligheten i utlandet. Nemlig hos våre naboer i Sverige.

Deretter tar London i England og København i Danmark de to neste pallplassene.