Hegerberg: – Ekkelt og brutalt

– Alle står i det og er nødt til å ta sitt ansvar, meg inkludert. Vi må ta kritikken til oss, akseptere den og finne løsninger på hvordan vi skal vinne matchen i morgen, sier Hegerberg på torsdagens pressekonferanse.

Mye handler naturligvis fortsatt om ydmykelsen mot England.

Ettersom at Østerrike bare tapte med ett mål i samme kamp, har de mye bedre målforskjell enn Norge.

Dermed er det vinn eller forsvinn for Norge i fredagens kamp.

På spørsmål om det er litt ekkelt å ha kniven på strupen, svarer Hegerberg:

– Jeg tenker at toppidrett er ekkelt. Det er brutalt. Derfor er vi hele tiden nødt til å være obs på ulike scenarioer som kan oppstå.

– Det var helt utenkelig at vi skulle gå på en sånn tabbe. Men samtidig så er det dette vi trener for, store øyeblikk, påpeker måldronningen.

Hun mener at store deler av løsningen i skjebnekampen er enkel: Mye energi og stor arbeidskapasitet.

– Det handler om innsats, og det er vi nødt til å vise i morgen, slår Hegerberg fast.

Martin Sjögren mener at Østerrike, som bare tapte med ett mål mot England, er en tøff motstander. Han sier at han ikke legger vekt på hvem som er forhåndsfavoritt.

– Den innstillingen og innsatsen vi må gå inn med, er at vi kommer til å møte et bra lag som er solid i forsvarsspillet og jobber beinhardt for hverandre. Den innsatsen må vi òg stille opp med, slår Sjögren fast.

I potten ligger en billett til kvartfinalen. Der er Tyskland motstander.

