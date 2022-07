FHI: – Forberedt på nye smittebølger

En ny mutant vekker oppsikt fordi den er så smittsom. Nå forbereder både Norge og Danmark seg på at det kan bety et smittehopp. Vaksineforsker har imidlertid en god nyhet.

, erDanmark har allerede fått det første bekreftede tilfellet av den nye, smittsomme omikronvarianten BA.2.75, etter at en dansk turist som hadde feriert i Sør-Europa ble smittet. De forbereder seg nå på at det kan bety en ny smittebølge i landet.

I Norge er varianten ennå ikke påvist, men Folkehelseinstituttet (FHI) er forberedt på at det kan skje når som helst.

BA.2.75 er blant mutantene av koronaviruset som nå overvåkes nøye av Verdens helseorganisasjon (WHO). Årsaken er at varianten har vakt oppsikt fordi den har spredd seg svært raskt i India, hvor den først ble oppdaget.

– Denne undervarianten ser ut til å ha et par mutasjoner i piggproteinet, så vi må følge med på det, sier WHOs sjefsforsker, Soumya Swaminathan.

Les også: Ny virusvariant vekker oppsikt

SJEFSFORSKER: Soumya Swaminathan i WHO. Foto: NTB

Forskjell mellom Norge og India

FHIs avdelingsdirektør Hilde Kløvstad skriver i en e-post til TV 2 at de, i likhet med danskene, er forberedt på at Norge kan få en ny smittebølge fremover.

– Vi er forberedt på at nye varianter kan gi nye smittebølger. Om denne varianten er mer sykdomsfremkallende enn BA.5-varianten, har vi ikke god kunnskap om ennå.

BA.5-varianten er den varianten som dominerer i Norge per i dag, og som hittil i sommer har ført til svært høy smitte her til lands. Kløvstad peker på en detalj som kan bety at India var dårligere rustet til å håndtere den nye omikronvarianten enn innbyggerne i Norge muligens er.

Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør i FHI: Foto: FHI

– Befolkningen opparbeider seg stadig mer immunitet mot SARS-CoV2, og i India, der BA.2.75 har spredd seg, har de ikke hatt så mye BA.5 som vi har hatt i Norge.

Les også: Flere får merkbare symptomer: – Trolig mer problematisk

– Overvåker nøye

Samtidig understreker avdelingsdirektøren at det ennå er usikkert hva det vil innebære dersom den nye varianten får spre seg i Norge.

– Hvordan BA.2.75 vil utvikle seg i forhold til BA.5 i Norge vet vi lite om foreløpig.

Det er for tidlig å slå fast om varianten smitter mer, eller om den gir mer alvorlig sykdom, mener WHO. Men det globale helseinstituttet i Genève opplyser at varianten kan være mer smittsom enn BA 5-varianten.

Kløvstad i FHI forteller at helsemyndighetene i flere ledd er forberedt på at det kan komme flere koronautbrudd i Norge.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og helseinstitusjoner, kommuner og helsemyndigheter har beredskap for flere utbrudd, innleggelser og sykefravær hvis det kommer en ny bølge.

Hun understreker at det er folk flest som kan gjøre mest for å hindre smitte.

– De viktigste tiltakene, uavhengig av variant, er fortsatt anbefalinger om vaksinasjon og å holde seg hjemme når man er syk.

Les også: – Har spredt seg mye under radaren

God nyhet fra forsker

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sa onsdag til TV 2 at forskjellen mellom den opprinnelige omikronvarianten (BA.2) og den nye (BA.2.75) er at sistnevnte har egenskaper som gjør at det er vanskeligere for antistoffene i kroppen vår å hindre smitte.

– Men det er ingen grunn til å tro at denne varianten gir mer alvorlig sykdom. Antistoffene skal fortsatt ha god effekt mot det, er den gode nyheten fra eksperten.

Videre sier Grødeland at nordmenn flest må belage seg på å bli smittet på nytt, selv om de har vært smittet av andre varianter tidligere.

– Men det er med omtrent samme risiko for sykdom som ved andre omikronvarianter. Men for eldre og de med underliggende sykdommer, så er det viktig med en oppdatert vaksinedose.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Hvis du blir smittet igjen, har det noe å si hvilken variant du var smittet med sist?

– Lite. Uansett er det dannet antistoffer som er relevante, men i mange tilfeller forhindrer de ikke smitte, bare alvorlig sykdom.