Avslører Solskjær-hilsen etter City-overgangen

Erling Braut Haaland hyller både seg selv og gamletreneren, samtidig som han røper at han kunne spilt i Premier League for flere år siden.

Erling Braut Haaland var en favoritt blant Manchester City-fansen allerede før han hadde landet i England.

Stemningen ble ikke dårligere av at jærbuen sa at han ikke likte å si navnet til Citys bitre rival i rødt under sin egen spillerpresentasjon.

Men det er ikke bare dårlige assosiasjoner Haaland har til United. Da nordmannen ble klar for Premier League-vinneren tikket det inne en hilsen fra Uniteds egen Ole Gunnar Solskjær.

– Da jeg signerte for City sendte han meg en gratulasjon og skrev «lykke til på feil side av Manchester», sier Haaland til Manchester Evening News.

– Vi snakker iblant. Som du vet så hadde han stor innflytelse på karrieren min da jeg var i Molde. Han er en fin fyr.

England måtte vente

I intervjuet med Manchester-avisen kommer det også fram at kraftpakken fra Jæren kunne startet England-eventyret for flere år siden. Noen overgang til City var likevel ikke en mulighet.

– For tre år siden ville ikke City ha meg fordi de allerede hadde Sergio Aguero der framme. Så på det tidspunktet var ikke City aktuelt.

Når den lyseblå Manchester-klubben ikke var et alternativ valgte Haaland å vente med England. Slik karrieren har gått til nå er det kanskje ingen overraskelse at 21-åringen er fornøyd med det valget.

– Jeg har tatt perfekte klubbvalg helt siden jeg gikk til Molde, før jeg fortsatte i Salzburg og Dortmund. Så jeg klager ikke over at jeg ventet med England.

De «perfekte klubbvalgene» strør ytterligere salt i sårene for Manchester United-fansen. Haaland var angivelig nære ved å bli United-spiller i 2019, men endte istedenfor i Borussia Dortmund.

Lar seg ikke stresse

«Braut» er fullstendig klar over at det ligger store forventninger på hans unge skuldre. Den nye City-spissen er klar på at det ikke påvirker ham spesielt.

– Det var forventninger til meg da jeg gikk til Dortmund også. Det går helt fint. Jeg tenker ikke så mye over det.

Haaland tror all oppmerksomheten rundt ham kan være en fordel for laget på banen.

– Jeg vet at folk ønsker å stoppe meg. Hvis noen setter fem mann på meg betyr det større rom for de andre. Det er ikke dårlige spillere på laget mitt heller.