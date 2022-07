Alvorlig ulykke på tivoli i Århus

TV 2 Østjylland melder at gjester sitter fastklemt etter at en vogn i en berg-og-dal-bane på Tivoli Friheden har revet seg løs.

– Det kom et stort brak, og det var folk som gråt, forteller et øyenvitne til Århus Stiftstidende.

Brannvesenet omtaler det som en alvorlig ulykke. Den skal ha skjedd på berg-og-dal-banen «Cobraen», som parken omtaler som en av sine «villeste forlystelser».

To personer skal være skadet, ifølge dansk TV 2.

– Omkring klokken 13 skjedde det en ulykke i «Cobraen». Man sitter to sammen i seks rekker bak hverandre, og det er den bakerste delen som har knekt og henger under resten av toget, forteller Henrik Ragborg Olsen, som er direktør for Tivoli Friheden.

Alle gjester er bedt om å forlate fornøyelsesparken. Nødetatene er på stedet.

«Cobraen» strekker seg over 400 meter og er på sitt høyeste 25 meter over bakken. Én tur tar 100 sekunder.

I 2008 ble fire personer skadet etter en lignende ulykke i samme berg-og-dal-bane.