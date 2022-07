Død ektemann i badekaret og elsker gjemt i skapet

Det som hadde begynt som en ganske normal og rolig dag, tok en brå vending for nabokona, da Martha Freeman (41) plutselig banket på døra med fortvilelse i blikket – og fortalte at ektemannen hadde blitt drept.

Til naboens store forskrekkelse, hevdet Martha at drapsmannen fortsatt befant seg i huset.

Senere kom det fram at ektemannen hadde blitt drept 16 timer tidligere, og at drapsmannen var Marthas elsker. Hun hadde gjemt ham i klesskapet sitt i over en måned.

Skrantende ekteskap

Året var 2005, og Martha Freeman og ektemannen Jeffrey (44) hadde vært gift i litt over ti år. Paret bodde i en enebolig i Nashville i USA, sammen med hunden sin. Ekteskapet skal ha skrantet i en lengre periode, noe som førte til at paret hadde hvert sitt soverom i sitt felles hjem. Martha skal også ha bodd hos noen venner i en periode av ekteskapet.

På nasjonaldagsfeiringen 4.juli skal hun skal ha kommet i prat med tre menn. Kvelden utartet seg med mye drikke, og de fire skal i følge Marthas vitnemål i rettssaken ha dratt sammen til et hotell i sentrum av Nashville- der hun innrømmet å ha hatt «intim omgang» med alle tre mennene.

Kjælenavn på elskeren

En av disse var den 36 år gamle Mexicanske illegale immigranten Raphael DeJesus Rocha-Perez (36), som Martha raskt innledet et forhold til. På grunn av språkproblemer kommuniserte Perez og Martha via en spansk-engelsk elektronisk oversetter, men de brukte kjælenavnet «Snookums» om hverandre.

Det lidenskapelige forholdet eskalerte raskt, og Martha smuglet Rafael inn i huset sitt mens Jeffrey var på jobb. Der innredet de hennes garderoberom, som lå i tilknytning til soverommet hennes, som et tilfluktsted for Rafael.

HADDE ET FORHOLD: Politiet tok dette bildet av Rafael da de arresterte ham. Foto: AP

Bodde i klesskapet

Mens den intetanende Jeffrey levde dagliglivet i hjemmet sitt, og dro på jobb om morgenen, hadde Martha og Rafael en kjærlighetsaffære i huset. Rafael holdt seg skjult i Marthas klesskap mens Jeffrey var hjemme, og når kysten var klar hadde han og Martha et lidenskapelig forhold i huset.

I over en måned levde de slik, uten at verken Jeffrey eller naboene ante noen ting.

Det bisarre forholdet fortsatte helt til Jeffrey en kveld stusset veldig på at det kom høylytte snorkelyder fra konas soverom. Hun var på det tidspunktet på et annet sted i huset, så buldrelydene fra rommet kunne ikke tilhøre henne.

Jeffrey konkluderte med at det var noe alvorlig galt på ferde, og stormet inn på konas soverom for å sjekke hvor ulydene kom fra.

Inspirert av TV-serie

Jeffrey var en mann som var kjent for å være svært dedikert til jobben sin. Ofte dro han på kontoret før klokken åtte på morgenen, og var ikke hjemme før nærmere syv på kvelden. Han drev sitt eget firma, som spesialiserte seg på å utføre bakgrunnssjekker på folk som søkte arbeid, og hadde store ambosjoner om at selskapet hans skulle ha en eventyrlig vekst.

På grunn av den store arbeidsmengden, og stadig økt etterspørsel etter tjenestene firmaet tilbød, hadde Jeffrey bestemt seg for å leie lokaler nærmere hjemmet. Selskapets nye lokaler lå kun ti minutters kjøretur fra huset han levde med Martha i.

Frustrert frue

Martha jobbet deltid i firmaet, men brukte mye av tiden sin til å passe på sin syke og svake mor, som etterhvert gikk bort. Ifølge sin egen forklaring kjedet Martha seg voldsomt da moren gikk bort, og mye av tiden hennes på dagtid gikk med til å følge med på den populære tv-serien «Desperate Housewifes»- bedre kjent som «Frustrerte Fruer» i Norge.

Martha fortalte at hun identifiserte seg med kvinnene i tv-serien, som alle hadde mer eller mindre problemfylte kjærlighetsliv- og var misfornøyde med sin tilværelse som hjemmeværende husfruer.

Skulle redde ekteskapet

Den skjebnesvangre kvelden da Martha først havnet i Rafaels armer, skal egentlig ha vært en kveld der Jeffrey og Martha hadde planlagt å finne tilbake til hverandre etter lang tids uenigheter.

Det var planlagt et av tidenes største fyrverkerier i Nashville, og paret hadde besluttet at de skulle spandere på seg en natt på et fint hotell, for å sprite opp det haltende forholdet.

Som så mange kvelder tidligere hadde en hyggelig kveld endt med krangel og uenigheter, og Jeffrey skal ha dratt hjem i sinne, mens Martha fortsatte festen på byen. Der endte hun altså opp med å dra med seg Rafael og to av hans kompiser på hotellrommet.

Flyttet ut

Martha og Jeffrey bestemte seg deretter for å ta en pause i ekteskapet, og leide et langtidsrom på hotellet The Candlewood Suites, der Martha flyttet inn. I følge rettsdokumentene i saken fortsatte Martha og Rafael forholdet på hotellet, helt til Marthas sparepenger tok slutt.

Jeffrey, som fortsatt levde med håpet om at han og kona skulle finne tilbake til hverandre, var innom hotellet et par ganger, uten å lage bråk. Han forholdt seg rolig i samtalene med Martha, og håpet hun ville flytte hjem og gi ekteskapet en sjanse. Lite visste han om at Rafael befant seg inne på rommet mens han snakket med kona på utsiden av døra.

Tungt medisinert

I rettssaken mot Martha og Rafael kom det også fram at Martha i denne perioden hadde oppsøkt en psykiater, som hadde forskrevet store mengder smertestillende, antidepressiver, angrepiller og sovetabletter til henne.

Martha hadde blitt diagnostisert med en bipolar lidelse, noe som førte til at hun hadde store svingninger i humøret og hadde behov for medisiner til å hjelpe henne med å forholde seg stabil.

Flytter hjem

Martha innså etterhvert at det ikke var økonomisk forsvarlig å fortsette å bo på hotell. Hun gikk nølende med på å flytte tilbake til Jeffrey, mens hun hele tiden la en slagplan for hvordan hun kunne fortsette forholdet med Rafael.

En av betingelsene hun hadde for å flytte hjem igjen, var at hun og Jeffrey skulle fortsette å sove på adskilte rom.

Slik endte de opp med at Rafael kunne flytte inn på soverommet hennes, og opprettholde forholdet til Martha.

Rafael DeJesus Rocha-Perez var kjæresten til Martha Freeman. Foto: AP Photo/Mark Humphrey

Nektet for drapet

Liket av Jeffrey ble funnet stappet inn i en sovepose, med hodet tildekket av sorte søppelsekker. Men Martha nektet først for at hun hadde hatt noe med selve drapshandlingen å gjøre.

Jeffrey skal i følge Martha ha vært både sjokkert og rasende over å oppdage konas snorkende elsker i klesskapet hennes. Han forlangte at Martha umiddelbart pakket sammen den fremmede mannens eiendeler og kvittet seg med både dem og ham. Han skal så ha tatt med seg parets hund på en luftetur- med klar beskjed om at Rafael måtte være forvunnet når han kom tilbake.

Det var det siste han gjorde.

I det voldsomme basketaket som fulgte, kjempet Jeffrey for livet mens Rafael banket ham til døde. Martha befant seg i et annet rom i huset og hørte ektemannens kjempe for livet. Til ingen nytte.

Lot som ingenting

I stedet for å umiddelbart kontakte politiet, bestemte Martha seg for å selv lufte hunden. Hun brukte god tid i parken, før hun også besluttet at det var på sin plass å foreta noen innkjøp hun hadde utsatt. Hun ringte også Jeffreys mor, og sa at sønnen ikke ville være i stand til å utføre den ukentlige telefonsamtalen med henne- fordi han ikke følte seg bra, og hadde tatt sovetabletter og gått til sengs.

I mellomtiden pakket Rafael inn Jeffreys lik, og la det i badekaret i boligen.

Først 16 timer etter drapet, spaserte Martha over til naboen og informerte om at mannen hennes var drept. Og at drapsmannen fortsatt var i hjemmet hennes.

Den forskrekkede naboen ringte umiddelbart 911. Rafael ble observert småløpende fra huset til Martha. Han søkte tilflukt i et hus som var under renovering, men politiet fant ham raskt, og han overga seg uten ytterligere dramatikk. Også Martha ble tatt med til politihuset for avhør.

Ble ikke trodd

Det tok ikke politiet lang tid å plukke fra hverandre Marthas dårlige forsvar, og det kom raskt fram at hun egentlig hadde befunnet seg i naborommet mens Rafael banket og kvalte ektemannen Jeffrey til døde. Han ble funnet i soveposen i badekaret, med et belte og en telefonledning rundt halsen.

I de første rettshøringene, før hun ble formelt siktet, stoppet dommeren Marthas forklaring og uttalte: «Det er vanskelig å forstå mye av dette hun sier. Jeg har problemer med å la dette gå videre uten at hun får noen til å representere henne», sa dommer Casey Moreland.

Saftig kausjon

Martha Freeman ble så siktet for drapet på ektemannen, men løslatt i påvente av rettssaken mot en kausjon på 75.000 dollar. Rafael Perez ble også tiltalt og siktet for drapet, men hadde ingen mulighet til å betale kausjonsbeløpet som for ham ble satt til 500.000 dollar.

Under rettssaken fikk en sjokkert og rystet jury høre detaljene rundt forholdet, og om hvordan Martha og Rafael iskaldt hadde latt liket av Jeffrey ligge i badekaret i de mange timene etter drapet.

Amerikanske medier gjorde et stort poeng av at juryen bare brukte to timer på å fastslå at Martha og Rafael fortjente å tilbringe resten av sine liv i fengsel for drapet på Jeffrey.

Da dommen ble lest opp, gjemte Martha ansiktet sitt i hendene sine, mens Rafael ikke foretrakk en mine.

I følge loven i Nashville er minimumstiden man må sone når man dømmes til livstid, 51 års fengsel.

Martha Freeman kan søke om permisjon fra fengselet i 2057.

DØMT: Freeman ble fengslet til slutt. Foto: AP

Kilder: Tennessean/CNN/ Shutterstock/Murderpedia