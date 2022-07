Feriebildet du legger ut kan være ulovlig

Nordmenn har lengtet etter sol og varme, etter to år med pandemi. På sosiale medier florerer det feriebilder av bading, fin natur og hvite strender.

Hvis du har lagt ut et slikt bilde, selv om det ikke er vondt ment, kan du ha brutt loven.

– Å dele bilder av andre er ulovlig, hvis ikke den eller de du tar bilde av har sagt at det er greit. Selv om du mener det godt, kan du ikke legge ut bilder av andre uten godkjenning.

Det sier IT-sikkerhetssjef Tron Ingebrigtsen i Frende Forsikring. Han gjør det klart at det ikke trenger være fylle- eller nakenbilder du deler, for at du skal bryte loven.

LOVBRUDD: Hvis du ikke har spurt om samtykke til å dele bilder av andre på sosiale medier, har du brutt loven. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det holder ikke å si at bildet er ditt eller at du mener det er kjempefint. Hvis du tar bilde med noen som ikke vil at det skal legges ut, må du droppe det.

Tron presiserer at det gjelder de som er motivet i bildet. Hvis du tar en selfie med en kamerat på en konsert, må du ikke gå rundt til alle som synes i bakgrunnen i et publikum for å be dem om godkjenning.

– Rett til å bestemme selv

– Vi får en del henvendelser som handler om uønsket deling av bilder og video uten samtykke.

Det sier fagleder Karoline Tømte i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). En organisasjon som jobber for at alle skal ha en trygg digital hverdag, og blant annet står bak tjenesten Slettmeg.no

ALVORLIGHETSGRAD: Karoline Tømte sier det er alvorlighetsgraden som bestemmer konsekvensene av å dele bilder uten samtykke. Foto: NorSIS

Tømte sier dette kan gjelde nakenbilder eller annen krenkende bildedeling som åpenbart er straffbart.

– Men vi får også henvendelser om annen type uønsket bildedeling, der vedkommende ikke har samtykket til hverken å bli tatt bilde av eller til å bli publisert.

Hun sier det kan være mange grunner til at folk ikke ønsker å bli tatt bilder av eller at de skal bli publisert, og understreker at dette har folk rett til å bestemme selv.

– Lett å stjele

I Norge har seks av 10 fått delt bilder eller videoer av seg selv på sosiale medier, uten å ha godkjent det. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

– Det er så lett for å gjøre feil uten å mene det. Du koser deg på ferie, konsert, stranden, restaurant eller hjemme i finværet. Du knipser et bilde og vipps er det ute på Instagram eller Snapchat.

Slik svarer nordmenn: Kvinner (66 prosent) opplever oftere deling uten godkjenning enn menn (54 prosent) 80 prosent av de mellom 18 og 29 år har opplevd deling uten godkjenning De over 60 år er flinkest til å spørre om lov før de deler (92 prosent)

Det sier Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper folk som har blitt rammet av ID-tyveri. Hun forteller at ni av ti spør om lov før de deler bilder av andre, hver gang eller av og til.

– Det tyder på at mange tror de får godkjenning, men at de som det deles bilder av ikke er enige.

De siste to årene har 150.000 nordmenn opplevd ID-tyveri. Ifølge Jerstad er den største økningen blant dem som har fått identiteten sin stjålet og misbrukt på sosiale medier.

– Du bør alltid ha et bevisst forhold til hva du deler og hvem som kan se bildene dine. Bildene kan bli brukt imot deg og det er lett å stjele fra åpne profiler, sier Jerstad.

Kommer med oppfordring

Hvis du skulle oppleve at noen har delt et bilde av deg, uten å ha sagt ja til dette, er det flere ting du kan gjøre.

– Først og fremst bør man kontakte vedkommende som har delt bilde og be de om å fjerne det. Ofte hjelper det å nevne at det kan være straffbart, sier Tømte.

Dersom man ikke kommer noen vei med dette, sier hun man kan rapportere bildene til plattformen det gjelder og eventuelt ta kontakt med politiet.

– Det er også viktig å minne om at et samtykke kan trekkes tilbake, og at det ikke er krav om å oppgi noen grunn til dette.

– Hva er konsekvensen om du bryter loven?

– Dette avhenger av alvorligheten i saken. Det er flere lover som regulerer bildedeling og hensikten er å beskytte folk.

Tømte viser til åndsverksloven som regulerer retten til eget bilde, og straffeloven som regulerer deling av krenkende bilder.

– Som hovedregel bør man alltid be om samtykke ved publisering eller deling av bilder eller film av personer.