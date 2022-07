Mystisk objekt observert på himmelen. – Den er helt enorm!

Gigantballongen er på over én millioner kubikkmeter. – Ikke vår ballong, sier værvarslinga i Tromsø.

De siste dagene har flere i Nordland observert det som ser ut som en stor og hvit ballong på himmelen.

Den beveget seg sakte sørover.

En av de som observerte det noe spesielle objektet på himmelen, var Jon Jakobsen i Bodø.

– Det var litt spesielt. Det så ut som om den var veldig nære. Den var veldig klar og tydelig. Jeg flyttet meg på andre siden av byen, men ballongen stod fortsatt stille, og da skjønte jeg at den måtte være stor, sier Jon Jakobsen til TV 2.

Zoomet inn

Han tok frem kamerat sitt, et Nikon P1000 som har 3000 millimeter zoom. Da først så man litt av størrelsen på ballongen.

– Hva trodde du at det var?

– Først trodde jeg at det var en værballong, men skjønte fort at dette måtte være noe annet. Det var uansett en artig opplevelse, forteller Jakobsen.

EN OPPLEVELSE: – Jeg trodde først at det var en værballong, men den var for stor til det, sier Jon Jakobsen. Foto: Jon Jakobsen

I utgangspunktet har nok mange tenkt at dette var en værballong fra Meteorologisk institutt da de så opp på himmelen.

Slike type ballonger brukes ofte til å foreta målinger i atmosfærene, men Meteorologisk institutt har ikke noen værballong i dette området.

Ifølge Avisa Nordland, som først omtalte saken, er ballongen blitt observert både i Harstad i Troms og Finnmark, og i Fauske og Lødingen i Nordland.

– Ikke vår ballong

Værvarslinga i Tromsø er selv litt overrasket.

– Den er definitivt ikke vår, det kan jeg bekrefte. Vi sender opp værballonger fra Andøya to ganger i døgnet for å måle trykk, temperatur- og luftfuktighet. Disse har en GPS-sender under seg og gir viktig informasjon om været oppover i atmosfæren, sier Rune Skoglund, Meteorologikonsulent ved værvarslingen i Tromsø til TV 2.

Han bekrefter at de har fått tips om den noe spesielle ballongen tirsdag denne uken.

– Folk ringer til oss så fort de ser noe spesielt på himmelen, så folk følger med. Du må nok lete videre etter svaret, humrer Skoglund.

Verken Avinor eller Forsvarets Operative Hovedkvarter har noe svar på hva dette kan være. Heller ikke Andøya Space Center har sendt opp ballonger av en slik størrelse.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge derimot, har en viss peiling på hva dette kan dreie seg om.

– Det er et forskningsprosjekt i samarbeid med NASA, og den er sluppet opp fra Kiruna, sier Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen til Avisa Nordland.

Gigantballong!

I de dype skoger i Nord-Sverige ligger Esrange Space Center.

Der treffer vi på en smørblid stemme på telefonen som har svar på det noe spektakulære synet.

KLAR FOR CANADA: Natt til 12. juli ble ballongen sendt opp fra Esrange Space Center i Kiruna. Foto: Mattias Abrahamsson, Swedish Space Corporation (SSC).

– Ja, den ballongen kjenner jeg til. Den er faktisk dobbelt så stor som Globen Arena i Stockholm, og ble sendt opp fra vår base tidligere denne uken. Ballongen er nå 39 kilometer opp i luften, sier Fredrik Björkenwall, pressekontakt for Esrange Space Center.

For ordens skyld så er Stockholm Globe Arena, eller Avicii Arena som den nå heter, hele 110 meter i diameter og 85 meter høy.

Selve banen på arenaen er 45 ganger 75 meter.

Ballongen ble sendt opp fra Kiruna natt til 12. juli.

DOBBELT SÅ STOR: Ballongen som er sendt opp fra Kiruna er dobbelt så stor som Globen Arena i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard, Wikipedia

– Jeg har jobbet i denne bransjen i flere tiår og har aldri vært vitne til en vakrere ballongoppskyting. Det var ingen vind å snakke om, og klar blå himmel. Det var glade heiarop fra alle forskerne da ballongen dro mot himmelen, sier Mattias Abrahamsson, kampanjeleder fra Swedish Space Corporation (SSC).

Den gigantiske ballongen har også et navn: «Xl-Calibur».

Den er et NASA-prosjekt som er utviklet gjennom et samarbeid mellom 50 forskjellige forskere fra tre land.

Disse landene er Sverige, USA og Japan.

Viktig NASA-forskning

Ballongen er for tiden på en 4-dagers reise til Canada, og har et 13,5 meter langt teleskop som henger under ballongen. Denne skal brukes til å måle røntgenstråler fra sorte hull og nøytronstjerner i galaksen.

Gjennom å studere polarisering ved å bruke dette avanserte teleskopet, håper forskerne å bedre kunne forstå fysikken til akkresjon på sorte hull og nøytronstjerner.

Størrelsen på ballongen når den nå har nådd flytehøyde på vei til Canada, er på utrolige 1,12 millioner kubikkmeter!

VIKTIG FORSKNING: Her er ballongen på vei opp fra Kiruna for å nå høyden på 39 tusen meter. Foto: Mattias Abrahamsson, Swedish Space Corporation (SSC).

– Dette er en av de største ballongene vi noen gang har skutt opp fra Esrange Space Center i Kiruna. Den er helt enorm! Du føler deg stolt som lanseringspartner og bidrar til så viktig forskning, sier Mattias Abrahamsson, kampanjeleder hos SSC.

Ballongen utgjør ingen trussel for flytrafikken siden den er 39 tusen meter opp i luften.

Etter planen blir ballongen kontrollert tatt ned i Canada når ferden er over – forhåpentligvis med masse viktig informasjon for forskerne.