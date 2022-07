Flere drept i angrep mot storby vest i Ukraina

Tolv mennesker, blant dem et lite barn, ble drept av russiske raketter i Vinnijtsja, ifølge Reuters. En av rakettene skal ha slått ned ved en fødselsklinikk.

Ifølge redningstjenestene er også minst 25 personer såret etter angrepene mot Vinnijtsja . Byen ligger vest i landet - langt unna Donbas-regionen hvor de hardeste kampene skjer.

90 redningsarbeidere jobber med å slukke en brann som oppsto etter rakettangrepet. Video fra stedet viser store ødeleggelser på en blokk.

– Tre raketter

Flere ukrainske kilder skriver i sosiale medier at minst tre raketter rammet Vinnijtsja torsdag formiddag.

BRANN: Det oppsto kraftig brann etter rakettnedslaget. (Ukrainian Emergency Service via AP)

– En av de tre rakettene traff nær en ny barselavdeling. Seks er såret, to er døde. Et lite barn er blant dem, opplyser lederen for det nasjonale politiet, skrev Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver til innenriksminister Denys Monastyrskyj, på Twitter kort tid etterpå

– Antallet som ble rammet, er fortsatt ikke bekreftet. Russland er en terroriststat, skriver han.

– Terrorhandling

– Dette er en åpenlys terrorhandling, supplerer president Volodymyr Zelenskyj.

RAKETTANGREP: Ifølge ukrainske myndigheter smalt tre raketter ned i Vinnitsja torsdag. (Ukrainian Emergency Service via AP)

Russland har gjentatte ganger nektet for at de angriper sivile mål i Ukraina med vilje.

Vinnijtsja har 369.200 innbyggere og ligger sørvest for Kyiv. Byen ligger langt fra frontlinjen og har ingen militær verdi som kan rettferdiggjøre et angrep, ifølge Zelenskyj.