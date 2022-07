Disse bildene får Touren til å rase

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Etter å ha banket løs på erkerival Tadej Pogacar gjennom hele ellevte etappe i Tour de France, fikk Jonas Vingegaard parkert sloveneren i gul trøye med snaut fem kilometer igjen til mål på Col du Granon.

Like etter fikk Vingegaard en ny utfordring, for overivrige tilskuere kom faretruende nær dansken. Den ene tilskueren løp med et flagg i hånden, og det var ikke langt fra eikene på Vingegaards sykkelhjul.

I etterkant av etappen har Tour de France delt klippet.

– Vær så snill, for alles sikkerhet, her er et par ting du ikke bør gjøre i veikanten, skriver Touren med sint fjes-emoji.

FARETRUENDE NÆR: Jonas Vingegaard måtte veive etter tilskueren for å få ham bort. Foto: TV 2

Torsdag venter en etappe med trolig enda flere tilskuere opp målfjellet når Tour de France-stjernene skal opp Alpe d'Huez.

Vingegaard måtte veive mot venstre for å få tilskuerne unna.

Bildene fikk også TV 2-kommentatorene til å reagere:

– Nå må vi ta det med ro her, kommenterte Christian Paasche, før TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad fulgte opp:

– Flytt dere med den pinnen!

– Vingegaard viser energi. Han er konsentrert som bare det. Ingenting skal gå galt her, sa Kaggestad etter Vingegaards «rett venstre».

Like etter viste TV-bildene at en politibetjent med fløyte i munnen måtte dytte unna tilskuere da Romain Bardet kom gjennom en sving.

POLITIBRYTER: En politibetjent måtte dytte unna tilskuere da Romain Bardet kom opp målfjellet Col du Granon på ellevte Tour de France-etappe. Foto: TV 2

Vingegaard holdt unna til mål, tok sin første etappeseier i Tour de France og kjørte seg samtidig inn i den gule sammenlagttrøyen. Vingegaard har 2.16 ned til Romain Bardet på andreplass i sammendraget, mens det er 2.22 til Tadej Pogacar før tolvte etappe.