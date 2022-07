Slik ønsker Bjørn Eidsvåg å avslutte karrieren

68-åringen har et spesielt ønske for hvordan artistlivet skal ta slutt.

Rogalendingen Bjørn Eidsvåg (68) har skrevet seg inn i norsk musikkhistorie for lengst. I mer enn 50 år har Eidsvåg fremført personlige sanger med en inderlighet, som har gått rett hjem hos det norske folk. Videre har artisten og låtskriveren utgitt hele 28 album og mottatt så mange som fire Spellemannspriser.

I forbindelse med Allsang på grensen, tok TV 2 en prat med den folkekjære musikeren om eget liv og karriere.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å leve av det jeg har drømt om siden jeg var liten guttunge. Jeg lever av hobbyen min, og det er det ikke så mange som gjør, sier han.

BAUTA: Musiker Bjørn Eidsvåg regnes som en av Norges fremste artister. Her avbildet under den fjerde sendingen av Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Se Eidsvåg og Eva Weel Skram synge magisk duett i videoen øverst i saken.

Da kulturnæringen lå i dvale i to år, forsto Eidsvåg hvor mye scenelivet betød for ham.

– Jeg merket det godt da vi ikke fikk lov til å spille. Jeg drives rett og slett av å kunne stå på en scene, kommunisere med folk og å synge disse sangene for folk. Jeg elsker det. Det å stå sammen med musikere som er i en så høy klasse som de er – det er en fryd. Dette er livet mitt og jeg elsker det, deler han.

Likevel er det noen skyggesider ved artistlivet som 68-åring.

– Nomadetilværelsen tar mer og mer på jo eldre jeg blir. Det å flytte på meg hver dag, det er ikke fullt så gøy som det var før, innrømmer han, og fortsetter:

– Jeg tror det er derfor jeg henger så mye på hytta over en lengre periode. Da slipper jeg å flytte på meg.

A1 setter Allsang på hodet med sine største hits

Dø på scenen

Artistlegenden har imidlertid ingen planer om å legge musikkarrieren på hylla med det aller første.

– Jeg har ikke planer om å gi meg, humrer han, før han fortsetter:

– Jeg innser jo at jeg drar på årene, og mer enn noen gang før, så skjønner jeg at karrieren tar slutt, men jeg er ikke lenger redd for det, sånn som jeg kunne være før. Da tenkte jeg at folk plutselig skulle være helt uinteresserte i å høre på meg. Det har jeg vært litt engstelig for tidligere. Det er alltid noen nye unge som kommer og tar oppmerksomheten, og sånn skal det være.

Allerede nå vet Eidsvåg hvordan han ønsker å ta farvel med yrkeslivet – og livet.

– Jeg håper at når jeg er ferdig med å synge siste verset av «Eg Ser» på en konsert i Oslo Konserthus eller i Folkets Hus i Sauda, så faller jeg om på scenen og dør. Sånn ønsker jeg å dø. Sånn ønsker jeg å avslutte min karriere. Vi får se hvordan det går, sier han.

Formidler eget liv

Med låter som «Skyfri Himmel», «Floden» og «Alt Du Vil Ha», er 68-åringen like mye kjent for låtskrivingen sin som for den behagelige røsten.

Den anerkjente musikeren har fått Bob Dylan og bedehusmusikk inn med morsmelka, der tekst og formidling av tanker og følelser i sang er vesentlig.

Eurovision-legenden gjør comeback med denne 80-tallsklassikeren

– Når jeg skriver sanger må jeg ta tak i noe fra mitt eget liv, enten opplevelser eller følelser av skuffelse. Oppturer og gleder. Noe jeg har lyst til å si noe om og formidle inn i musikken. Det er vanskelig for meg å lage en sang som bare skal være en sang, forklarer han.

– Jeg har alltid tenkt at hvis jeg har det sånn, så har andre det sånn, og da kan det være en mulighet til å speile seg eller kjenne seg igjen i det jeg synger. Det er målet. Det fungerer terapeutisk for min del i hvert fall.

– Barnebarn gjør deg tullete

Når Eidsvåg ikke skriver nye sangtekster, opptrer eller befinner seg i studio, er han familiemann og ikke minst bestefar til fem små.

– Det som opptar livet mitt nå for tiden er barnebarna. Kona mi og jeg var litt treige. Vennene våre fikk barnebarn før oss, og vi syntes de var tussete og maste mye om disse barnebarna. Vi bestemte oss for at sånn skulle ikke vi bli, deler han, og fortsetter:

– Men det er bare å innse det – å få barnebarn gjør deg tullete på et vis.

Gåsehud! Se Angelina Jordan fremføre Whitney Houstons klassiker

68-åringen deler videre at han stortrives i rollen som bestefar.

– Jeg elsker å være historiefortelleren og han som tuller og tøyser, og er med å leke rollespill-leker. Det tror jeg at jeg får til, og når jeg blir sliten, så går jeg bare. Det er en fryd å ha med dem å gjøre, og det er en fryd å overlate de til foreldrene når vi er leie. Det kunne jeg ikke da jeg hadde egne barn.

Mål og drømmer

Man skulle tro Eidsvåg hadde oppnådd det meste gjennom sin over 50 år lange karriere, men ifølge stjernen selv, mangler han å huke av én ting på listen.

– Jeg har gitt ut 28 album til sammen. Jeg har en drøm om å gi ut 30. Nå holder jeg på med plate nummer 29, sier han, og fortsetter:

– Jeg har også begynt å skrive på mitt oppsummeringsverk. Jeg skal prøve å si noe om hva generasjonen min fikk til og hva vi ikke fikk til. Vi ville jo forandre verden. Har vi fått til det? Det synes jeg er utfordrende og spennende.

Slik tok Bjørn Eidsvåg hevn på bilverkstedet

I tillegg til musikkproduksjon, holder også den driftige 68-åringen på med et prosjekt sammen med Herborg Kråkevik som skal munne ut i en forestilling.

– Jeg leser meg fordervet på kjærlighetens historie. Det er en forestilling som jeg har tenkt at skal bli oppført i en kirke. Det håper vi å få realisert på begynnelsen av neste år.

Hytteferie

Før sangeren skal ta pennen og mikrofonen fatt for å gjennomføre fremtidige planer og mål, skal han holde konserter i Rosendal i sommer.

– Det er en tradisjon, og noe jeg har gjort i over 20 år. Det er kjempehyggelig. Det er litt feriepreg over det, fordi det er så hyggelige folk vi kjenner der.

Wow! Se Kurt Nilsen fremføre magiske «She's So High»

Deretter bærer det videre på hytta i to uker.

– Jeg leser, skriver og går turer. Og så ser jeg masse filmer, serier og lager mat, så jeg har det helt topp, sier han, og legger til:

– Og så er det på'n igjen.

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.