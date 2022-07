Europas 10 verste flyplasser nå

Europeiske flyplasser sliter med å håndtere trafikken på grunn av underbemanning etter koronapandemien. Hos Heathrow i London er det innført restriksjoner på billettsalget inntil situasjonen er mer overkommelig.

Mange feriereisende har måttet tåle lange køer og kanselleringer. Her i Norden skaper pilotstreiken i SAS også ytterligere problemer for reisende.

Se vårt direktesenter for siste SAS-nytt.

Dataanalyser som Hopper Inc. har fått fra Official Aviation Guide, viser at verken Heathrow eller Oslo lufthavn Gardermoen er verst i Europa. Den tvilsomme æren tilfaller for tiden Brussel, hvor 72 prosent av avgangene er forsinket og 2,5 prosent blir kansellert.

Frankfurt er heller ingen rosedans for utålmodige, med 7,8 prosent kanselleringer og 68 prosent forsinkelser.

Flyplassen i italienske Bergamo er best, med bare tre prosent forsinkelser og én prosent kanselleringer. Flyplassen i Gran Canaria er nest best, med åtte prosent forsinkelser.

Av listen til Hopper Inc. Ser vi også at 24 prosent forsinkelser, som Malaga opplever, er godt nok til en tiendeplass over europeiske flyplasser med færrest forsinkelser.

Her er Europas 10 verste nå: