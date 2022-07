Fire kortvokste skal bryte fordommer i ny serie

«Kort og lovende» er en ny dokumentarserie som skal følge fire unge voksne, som alle er kortvokste. Denne rollebesetningen vil sørge for at du tenker annerledes etter dette.

I TV 2s nye dokumentarserie skal vi følge en gruppe unge, lave mennesker som finner veien i en verden laget for de høye. Målet med konseptet er å bryte ned fordommer.

– «Kort og lovende» er en ny TV 2-serie om utenforskap og om hva fordommer og sosial stigmatisering gjør med mennesker. Samtidig er det en serie som viser hvordan man kan finne sin egen vei, selv om man føler seg annerledes enn alle andre, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Unge voksne møter stadig på utfordringer når livet skal handle om kjærlighet, karrierevalg og realisering av drømmer, men for noen byr denne tiden på ekstra utfordringer, særlig om du aldri blir høyere enn et barn.

Fire unge og lovende, kortvokste mennesker

I «Kort og lovende» skal vi bli kjent med Åsne, Hanna, Didrik og Alexander som er kortvokste.

KVARTETT: Vi møter Didrik Hjertaker Grevskott (f.v.), Hanna Eline Jørgensen, Åsne Alstad Hanto og Alexander Karlsen El Younoussi i TV 2-serien «Kort og lovende», som har premiere 14. august. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Hodene deres er fulle av drømmer og planer vi alle kan kjenne oss igjen i, men stadig opplever de at kroppen legger hindringer i veien for realiseringen av dem.

Hvordan takler de utfordringene de møter i en verden som er konstruert for høye mennesker? Og hvordan kan vi som samfunn bli bedre på å se folks muligheter i stedet for begrensninger?

Serien, som har premiere på TV 2 og TV 2 Play søndag 14. august.

Ønsker å bryte fordommer

Åsne Alstad Hanto (28) er en av fire som vi skal bli kjent med i den kommende dokumentarserien.

– Mitt håp er at serien vil bidra til å bryte ned fordommene som finnes i Norge i dag. Vi er vanlige mennesker som bidrar i samfunnet på ulike måter, ikke sirkusartister, sier hun i TV 2s pressemelding om det nye programmet.

EN VANLIG JENTE: Åsne Alstad Hanto (28) håper at «Kort og lovende» vil bidra til å bryte ned fordommer mot kortvokste. Hun understreker at hun er et vanlig menneske, ikke en «sirkusartist». Foto: Eivind Senneset / TV 2

Åsne kommer fra Lier, men har bodd i Oslo de siste fire årene. Hun jobber som markedskonsulent i Kirkens Nødhjelp. I tillegg er hun leder i Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). Fritiden bruker hun til å være sammen med familie og venner.

– Jeg takket ja til å være med i serien for å vise kortvoksthet. Jeg ønsker å vise at selv om man er kortvokst, så kan man ha utdanning, jobb, kjøre bil og leve et selvstendig liv. Vi har mål og drømmer som alle andre, vi må bare ta i bruk litt andre metoder for å nå dem, sier hun.

En viktig serie

Åsne mener at serien er viktig for å vise at «kortvokste er mennesker på lik linje med alle andre». Dette er Hanna Eline Jørgensen (23) enig i, som også skal være med i serien.

– Det er viktig at denne serien lages, fordi den er med på å normalisere det å være annerledes. Jeg håper at de som ser serien vil sitte igjen med en tanke om at vi lever et liv som ligner deres, sier Hanna Eline Jørgensen i pressemeldingen til TV 2.

Hanna er født og oppvokst på Lørenskog. Hun jobber som HMS-koordinator i Tessta Connect AS. I tillegg er hun regnskapsfører for Jørgensen & Døtre AS.

ET FULLVERDIG LIV: Hanna Eline Jørgensen (23) ønsker å være med i «Kort og lovende» for å vise at man kan leve et fullverdig og bra liv, selv med en funksjonsnedsettelse. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Hun er glad i dyr og tilbringer fritiden sin med hunden Nova og hesten Bailey. Ved siden av jobb og fritid har hun også rollen som sekretær for Norsk Interesseforening for Kortvokste.

– Jeg ønsket å medvirke i serien for å vise at selv med en funksjonsnedsettelse, så kan man leve fullverdige og bra liv. Selv om jeg har en kortvokst-diagnose, så stopper ikke det meg i å gjøre det jeg vil!

En bergenser og en «dialekt-nerd»

I «Kort og lovende» skal vi også følge en 31 år gammel bergenser, og en skuespiller som kaller seg selv for en «dialekt-nerd».

Den 31 år gamle bergenseren heter Didrik Hjertaker Grevskott (31). Han jobber med miljø og sjømatsikkerhet som forsker ved Havforskningsinstituttet, hvor han forsker på antibiotikaresistens i kloakkprøver.

På fritiden liker han å spise god mat, se tv-serier, være med venner, gå på tur og reise.

FORSTÅELSE: Didrik Hjertaker Grevskott (31) håper at serien vil øke folks forståelse overfor mennesker med begrensninger. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Vi er en fargerik verden, og det finnes mange mennesker blant oss som opplever at det er ting som begrenser dem, både på synlige og usynlige måter, sier Didrik i TV 2s pressemelding.

Han ser også på konseptet som viktig.

– Jeg tenker at denne tv-serien er viktig for å være med på å øke folks forståelse. Vi er alle mennesker, uansett!

Freelance-skuespilleren som omtaler seg selv som en «dialekt-nerd» er Alexander Karlsen El Younoussi (25).

UANSETT FORUTSETNINGER: Alexander Karlsen El Younoussi (25) vil være med i «Kort og lovende» for å belyse at man kan få til det meste, uansett forutsetninger. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Jeg jobber som skuespiller og er vant til å spille roller, så det å skulle være med i denne serien og bare være meg selv, det var jeg skeptisk til, sier Alexander til TV 2.

Han er fra Fredrikstad og har jobbet på mange ulike steder i Norge, blant annet i Den Norske Opera & Ballet, Operaen i Kristiansund, Elden på Røros, NRK, og TV 2.

Selv om han var skeptisk til det å «bare skulle være seg selv», valgte han likevel å bli med i programmet.

KOMMER SNART: Denne gjengen kommer på TV 2 og TV 2 play søndag 14. august. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Jeg synes det var viktig å være med for å fortelle at alle kan få til det de vil, uansett forutsetninger. Man kan løse det meste så lenge man jobber for det, og det ønsker jeg å belyse gjennom denne serien.

«Kort og lovende» har premiere på TV 2 Play og TV 2 søndag 14. august. Serien produseres av Mothership for TV 2.