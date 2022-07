– Langt fra sikkert at han slår dem

Onsdag meldte Karsten Warholm (26) seg klar til å delta i VM, etter at han pådro seg en muskelskade under et stevne i Rabat i starten av juni.

Warholm sa da at det har vært en kamp mot klokka å bli klar, og at han var nervøs før testløpet som ble gjort tidligere denne uka.

Hekkeløperen forteller til TV 2 at skaden på mange måter er første gang han har møtt på en utfordring.

– Det er rart når man har holdt på med dette i noen år og blir satt i en situasjon man ikke har vært i før. Jeg trodde jeg hadde vært igjennom alt. Samtidig så tenker jeg at det er kanskje den utfordringen, ikke at jeg har hatt lyst på den, men jeg har sett at jeg trenger en utfordring, sier han, og legger til:

– Nå fikk jeg utfordringen som jeg helst skulle ha sluppet, men jeg får ta den og bevise for meg selv at jeg kan komme ut av disse type situasjoner. Det har vært tøft mentalt og fysisk, det har det.

Sterke rivaler

Konkurransen er knallhard. Erkerival Rai Benjamin, som var nærmest Warholm i OL, har årsbeste på 47,04.

Alison dos Santos, bronsevinneren fra OL, slettet Warholms banerekord i Stockholm i juni. Brasilianeren løp på sterke 46,80.

SUPERTID: Alison dos Santos klinket til med 46,80 i Stockholm og er en av gullkandidatene i Eugene. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Jeg tror ikke Karsten Warholm hadde stilt til start om han ikke hadde hatt gode medaljemuligheter. Tester har garantert vist at han er på rett spor. Men at han kommer til å slå Dos Santos og Benjamin, er langt fra sikkert, påpeker NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Jeg tror Warholm må løpe sitt livs nest beste løp for å ta gull. Det er utfordrende å klare det rett ut av en skadeperiode. Det blir en av karrierens største utfordringer, fortsetter han.

RIVALER: Rai Benjamin gjorde sitt livs løp da han spurtet inn til sensasjonelle 46,17 i Tokyo – men det holdt bare til sølv. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Enormt stort fokus

Også trener Leif Olav Alnes forteller at dette er første gang han går inn i et mesterskap med stor usikkerhet.

– Det er ganske vanskelig å se for seg at dette her skulle konkurrere med å ha gjort det på den opprinnelige måten. Han var i ekstremt god form før Rabat. Ingen forvarsel, så kom det ut av det blå, sier Alnes.

Ideell er ikke skadesituasjonen før mesterskapet.

– Jeg hadde byttet ut den situasjonen lett. Nå er situasjonen som den er, da har vi lært oss at det lønner seg å spille med de kortene vi har og satse på at det holder.

Tar løp for løp

– Hvordan er formen?

– Vi tror den er bra, men har ikke fått sjekket det på samme måte som vi bruker å gjøre. Når vi trener, så bygger vi i millimeter og river ned i meter. Her blir det da et enormt stort fokus på ikke å rive ned, for det har man ikke tid til. Du ser at man ikke har nok tid til å forberede seg på den måten man skulle ønske, svarer Alnes.

Warholm og Alnes har i tett samarbeid med Håvard Moksnes på Olympiatoppen ledet arbeidet i å få ulsteinvikaren klar for VM.

Han er spent på 26-åringens vegne.

– Jeg tror han kan levere veldig bra. Det har sett fint ut på trening med de rapportene jeg har fått. Det som er spennende er at han ikke har løpt 400 meter i full fart siden skaden, og i hvert fall ikke tre løp på rad på få dager, sier Moksnes til TV 2.

– Hvor langt tror du han kan nå?

– Jeg må være så kjedelig å si at vi tar ett løp om gangen. Men å være helt sikker på at han tåler tre løp, blir spennende å se.

Moksnes forteller at han tror det står mer på det fysiske enn det mentale når Warholm skal i aksjon.

– Idrettsutøvere er veldig forskjellige. For hans del har det vært noe nytt, han har ikke vært skadet før. Så jeg har inntrykk av at det har vært en utfordring for ham. Men han har hatt tro til opplegget. Han har fulgt det til punkt og prikke. Når han kjenner at han er klar, er han ordentlig klar, understreker Moksnes.

Post tror at den tøffeste delen av den mentale jobben er unnagjort for Warholm.

– Det å få skaden, ta den innover seg, for å så starte en kamp mot klokka, kan nok ha vært både frustrerende og psykisk utfordrende til tider. Nå har han gjort det han kan, og det handler om å få mest mulig ut av den kroppen han har nå. Der har Warholm vist seg å være en mester. Så får vi se hva det er godt nok til denne gangen, sier NRK-kommentatoren.

Lørdag kveld norsk tid løper Warholm kvalifisering i Eugene.