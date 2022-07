David Beckham får egen Netflix-serie

På Netflix egne hjemmesider står det at serien er under produksjon og at den kommer snart. Den har foreløpig ikke et navn enda.

Ifølge strømmegiganten vil dokumentaren vise opptak fra Beckhams liv fra de siste 40 årene, samt intervjuer med venner og familie. I tillegg skriver de at det forhåpentligvis blir noe Victoria-innhold.

– Nå er det rette tiden til å fortelle den (min historie red.anm.), fortalte Beckham (47) til MIPTV.

I samarbeid med Ventureland er det Beckhams eget produksjonsselskap, Studio 99, som skal produsere dokumentaren.

Det britiske fotball-ikonet la opp i 2013, og siden sin debut for Manchester United på 1990-tallet har han markert seg som en av verdens største fotballprofiler.

Han er gift med Victoria Beckham (48) og har tilbrakt over 20 år som mann og kone. Sammen har de barna Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) og Harper (11).