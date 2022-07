Legenden ut mot fordommer: – Noen mener fotball kun er for menn

Ian Wright (58) er drittlei av at kvinner diskrimineres i fotballen. Den tidligere målmaskinen brenner for like muligheter for alle.

– Jeg elsker det som har skjedd med fotballen for kvinner. Da disse kvinnene var yngre kunne de ikke en gang drømme om å være profesjonelle og spille på denne scenen.

Det sier tidligere Arsenal- og England-spiss, Ian Wright. Ukentlig kan man se ham under BBCs dekning av Premier League, men det er ikke «verdens tøffeste»-liga som betyr mest for Wright.

I England har han blitt en av de største forkjemperne for jenters muligheter i fotballen.

TV 2 møtte Wright under EM og svært entusiastisk fortalte ham om fordommene og problemene han nå håper å endre.

– Det er en mannstype der ute som tror han eier fotballen og mener at den kun er for menn. Det er ikke slik det er. Fotball er for alle. Så lenge man ønsker å spille fotball, burde man få muligheten til det, sier han.

Må rette på spørsmålet: – Det der er faktisk feil

Under mesterskapet har det pågått en diskusjon rundt ordet «kvinnefotball». Når spillerne entrer banen står det stort «Uefa Women’s EURO 2022», mens herrenes mesterskap i fjor kun gikk under navnet «Euro 2021».

Wright skiller ikke mellom dem. For ham er det én og samme ting. Fotball.

– Det er fotball og jeg elsker fotball. Dette er bare et annet sted å se fotball og vise lidenskap til det. Jeg elsker fotball og kvinner spiller fotball.

– Den er her og den er her for å bli, sier Wright.

ENTUSIASTISK: Det var enkelt å se at Ian Wright brenner for kvinners rettigheter i fotballen. Her i samtale med TV 2s Jan-Henrik Børslid. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Ønsker å gi skolejenter muligheten til å velge

Wrights engasjement har gjort ham til ambassadør for Womens Super League. Han er også en av hovedpersonene i banken Barclays prosjekt som går ut på å gi alle unge jenter muligheten til å drive med fotball.

– Da jeg vokste opp var det ikke muligheter for jenter å lykkes i fotballen. Nå håper vi at jenter innen 2024 får samme valg som gutter. Vi jobber mot at hver enkelt jente som går på skolen kan velge selv om de ønsker å spille fotball.

– Vi sier ikke at alle skal bli proffer eller en ny Ada Hegerberg, men vi ønsker at de skal kunne ha muligheten til å få velge selv.

Rystet legende: – Det funket faen ikke!

Flere kvinnelige fotballeksperter har fått hard gjennomfart på sosiale medier de siste årene. En av dem, Karen Carney, så seg nødt til å slette Twitter-kontoen sin på grunn av all hetsen hun mottok.

Ian Wright har flere ganger stått opp for sine kvinnelige kolleger.

– Jeg føler med dem siden de ikke har noe slingringsrom. Dersom de sier noe galt blir de utskjelt. Folk vil ha dem kansellert og det er urettferdig, har Wright sagt i BBCs podkasten Game Changers.

