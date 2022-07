Etterlyser vitner etter havnebrannen i Vadsø

– Vi er godt i gang med etterforskningen av brannen, og gjennomgår blant annet overvåkningskameraer som har fanget opp brannen og områdene rundt. Gjennomgangen har vist at flere personer var ute i tiden 0500- 0545 og disse personene ønsker vi å snakke med, opplyser etterforskningsleder ved taktisk avsnitt, Haakon Gabrielsen Kvandal i Finnmark politidistrikt.

Politiet er spesielt interessert i å snakke med en person som ble sett løpende på kaia nær branntomta cirka klokken 05.40.

– Vi ønsker også å komme i kontakt med personer i bil/annet kjøretøy som er observert på øybrua klokken 05.45. Disse personene kan sitte med svært viktig informasjon, sier Kvandal.

Han oppfordrer vedkommende til å ta kontakt på telefonnummer 02800. Politiet ønsker også å komme i kontakt med personer som har høyoppløselige bilder eller videoer tatt mellom 05.15 og 09.30.

Politiet ved foreløpig ikke hvor i bygget brannen startet, ettersom branntomta fortsatt er for varm og det er fare for at løse gjenstander skal falle ned.

– Vi avhører nå vitner og innhenter opplysninger over hva som ble lagret i bygget, alt fra brennbare materialer, kjemikalier, det elektriske anlegget og alt som kan bidra til å oppklare hvorfor brannen oppsto. Det er et stort etterforskningsarbeid, sier Kvandal.