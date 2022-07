Vegvesenet: – Prøver ikke å skremme noen ned i fart

– Jeg har ikke tro på å skremme folk ned i fart. Det beste tiltaket slik jeg ser det, er å friske opp kompetansen til hver enkelt sjåfør og gi grundig opplæring, sa Dane Georg Kristoffersen til TV 2 i reportasjen om MC-dødsulykkene.

Han er kretsleder for Norsk Motorcykkel Union Vest (NMCU), og mener Statens vegvesen må bruke andre midler enn rene fartsrestriksjoner.

Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen sier myndighetene har mange langsiktige tiltak som er ment å hindre MC-ulykker på norske veier.

Fotobokser og fartskontroller er imidlertid ment som kortsiktige løsninger, fordi det er høyeste prioritet å hindre flere dødsulykker.

– Det er 15 som har omkommet nå, og da er det noen som har mistet familie, sine kjære eller venner. Det er først og fremst trist, sier Haslie.

Vegvesenet: – Vet det virker

Seniorrådgiveren er uenig i påstanden om at kontrollene er skremmetiltak.

– Jeg tenker ikke at vi skremmer noen. Er man innenfor fartsgrensen, så er man innenfor regelverket. Det er der vi ønsker at folk skal være, sier seniorrådgiveren.

– Hva tenker du om at NMCU mener fartsrestriksjoner ikke er veien å gå?

– Hvis vi får ned farten, så får vi også færre ulykker. Vi vet veldig godt at dette er tiltak som virker, sier Haslie.

Dystre tall

Nå viser kalenderen midten av juli, og 15 motorsyklister har mistet livet på norske veier.

Det er like mange som i hele 2021, og sommermånedene er de dødeligste.

– De (vegvesenet journ. anm.) må bruke mer penger på å øke veistandarden. Autovern, skilting, fylling av hull i veibanen og bedre lys i skumle partier er bare noen av tiltakene som kan få innvilget mer penger og bli bedret, sier Kristoffersen.

Dette er utbedringer som vegvesenet jobber kontinuerlig med, ifølge Haslie.

– Vi har i tillegg jobbet i flere år med såkalte nullvisjonsstrekninger, hvor det gjøres tiltak rettet mot motorsykkelsikkerhet. Da handler det blant annet om å sette på underskinner i yttersvinger og ta bort hindringer for sikten.

Vegvesenet jobber også med kartlegging av kurver og rydding av sideterreng i krevende svinger slik at MC-førere ikke skal treffe gjenstander ved utforkjøringer.

Ifølge Trygg Trafikk er det nettopp slike ulykker som dominerer dødsstatistikken.

Tviler på kontroller

Kjørelærer Arne Viken (42) har selv vært utfor en ulykke, og fortalte i sommer sin historie til TV 2.

Han sier de fleste ulykker skjer fra fartsgrensen og ned, og at det er få ekstremulykker i høy fart.

– Jeg har heller ikke tro på at fartskontroller og fotobokser vil hjelpe. Det som må til er å øke kunnskapen og ferdighetene til hver enkelt sjåfør, sa Viken.

Haslie mener likevel at vissheten om flere kontroller har en forebyggende effekt, som vil hindre ulykker og potensielt redde liv.

– Vi vet at hvis det er høy risiko for å bli oppdaget og miste førerkortet, så følger flere regelverket.

Beste opplæring i Europa?

– NMCU vil ha bedre kjøreopplæring. Hva tenker vegvesenet om det?

– Det er er tiltak vi har gjort mye med. Faktisk i samarbeid med NMCU, som har vært med i en arbeidsgruppe for føreropplæring. Denne er omfattende og god i Norge, og kanskje en av de beste i Europa, sier Haslie.

Han vedgår likevel at opplæringen alltid kan bli bedre, og at det pågår et forskningsprosjekt ved Nord universitet der man studerer blikkbruk for motorsyklister.

– Dette kan gi ny kunnskap, som kan brukes til å utvikle føreropplæringen.

Nærmere null?

Både Trygg Trafikk og Haslie sier myndighetene jobber ut ifra en nullvisjon, der man skal ha null drepte på norske veier.

– Dødstallene har vært relativt stabile mellom 10 og 20 omkomne de siste syv årene. Kommer man noe nærmere nullvisjonen?

– Tallene tyder på at vi ikke har klart det. Det var en nedgang over en 10-12-års periode, men så har det stagnert. Derfor har vi nå en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, der vi har 15 tiltak rettet spesielt mot MC, sier Haslie.

Der inngår både prosjektet med blikkpunkkamera, NAF-kurs for både ferske og erfarne førere, samt et pilotprosjekt med merking av særlig krevende svinger.