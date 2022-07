Omtales som et «potensielt problembarn»: – Nå truer benken

– I fjor ble han hentet som et stort talent, men nå truer benken ham igjen, skriver den tyske avisen Hessenschau om Hauges situasjon.

Hauge blir omtalt som et «potensielt problembarn» av avisen. Grunnen er blant annet at 22-åringen ikke klarte å spille seg til en virkelig fast plass i laget under låneoppholdet i Frankfurt.

Lånet ble uansett fulgt av en permanent overgang til Eintracht.

Samtidig har klubben hentet flere offensive spillere. Inn døren har blant annet Lucas Alario, Randal Kolo Muani og selveste Mario Götze kommet.

– Må forbedre seg

Med flere som banker på døren bak 22-åringen kan en god treningsleir fort bli viktig. Den ser Hauge enn så lenge ut til å måtte vente på.

Under Eintrachts første treningskamp ble nordmannen byttet ut allerede etter 30 minutter.

– Noen ganger opptrer han litt uberegnelig. Han vet også at han må forbedre seg. Vi vil hjelpe ham på alle områder, sa sportsdirektør Markus Krösche til Hessenschau.

Posisjonene som brukes i Eintracht Frankfurt kan være med på å skape problemer for nordmannen, mener Eivind Bisgaard Sundet.

– Den posisjonen han har spilt før bruker de ikke i Eintracht. Hauge liker seg best helt ute på kanten, men i Eintracht bruker de to «tiere», sier Viaplays Bundesliga-kommentator til TV 2.

Hvorvidt spilletiden i det hele tatt kommer offensivt i banen er fortsatt usikkert. Hauge har blant annet blitt testet ut som vingback på treningsleir.

– Handler om å få flyt

Lagkompisen Dijbril Sow har en også en idé om hvorfor Hauge ikke har klart å trylle fram Bodø/Glimt-formen.

– Han må finne roen igjen, kanskje spille mer enkelt. Han har ikke spilt så ofte heller, ikke engang i Milan. Så han trenger å få tilbake selvtilliten. Han har kvaliteter og han er fortsatt ung, mener Sow.

Bisgaard Sundet, som også er vert for tysk fotball-podcasten «Dritte Halbzeit», er likevel klar på at det finnes håp for den tidligere AC Milan-spilleren.

– Det handler bare om å få litt flyt. Bare se på Jesper Lindstrøm, som kom samtidig med Hauge i fjor. Han startet godt og spilte kjempebra. Det handler mye om tilfeldigheter, tenker Bisgaard Sundet.

Men selv den positive sørlendingen er usikker på om Eintracht Frankfurt og Jens Petter Hauge er en kombinasjon som kommer til å fungere på lang sikt.

– Så lenge de ikke har en offensiv kantrolle i laget tror jeg det kan bli vanskelig for han. Men får han spille kant så har jeg troen.