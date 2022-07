Ekspert: SAS kan gå mot konkurs selv om streiken avvikles

– Denne streiken er jo en katastrofe for SAS, sier flyanalytiker Espen Andersen:

– De taper så inn i helsike mye penger, og det i den tiden hvor de skal tjene mye penger. Det er så dårlig timing som det kunne ha blitt.

Streiken, hvor 900 SAS-piloter er tatt ut, har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer 1,26 milliarder norske kroner.

SAS opplyser i en børsmelding at mer enn 2.550 flygninger har blitt innstilt. Det har rammet mer enn 270.000 passasjerer. Og det på kun ti dager.

Har penger ut sommeren, kanskje

Videre i børsmeldingen skriver SAS at dersom streiken fortsetter «må selskapet vurdere å selge verdifulle tilganger, og samtidig radikalt skalere ned SAS' virksomhet og flåte, i mangel på et gjennombrudd i forhandlingene med pilotene».

– Hvor langt unna en eventuell konkurs er SAS?

– Vel, de sier selv at de hadde rundt 8 milliarder, og nå har de blåst litt over en milliard på en drøy uke. Da holder det til over sommeren, kanskje. Om det fortsetter på denne måten.

– Ser ikke bra ut for SAS

Meklingen mellom partene, som fortsetter torsdag, skjer på verst tenkelig tidspunkt: Sommeren, altså høysesongen for flyselskapene.

Andersen mener SAS kan gå mot konkurs selv om partene kommer til enighet.

– Sett at de finner en løsning i dag, så ser det ikke bra ut for SAS uansett. De har ikke tjent penger hittil i år, og kommer ikke til å tjene i sommer, sier han.

Han peker på at kjernemarkedet til selskapet lenge har vært forretningsreiser, et marked som utfordres av mer kortreiste løsninger, som videokonferanser.

Om selskapet skal begynne å konkurrere i feriemarkedet, må de ligne mer på konkurrentene, mener Andersen.

– Krever det at pilotene gir seg?

– De løsningene SAS-ledelsen nå vil få gjennom er jo gjennomført i mange andre selskaper.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er avgjørende for SAS at partene kommer frem til en løsning før helgen. Foto: Ole Berg-Rusten

Helt avgjørende

– Det er helt avgjørende at de finner en løsning på dette her, og det før helgen, sier en noe mer optimistisk Hans Jørgen Elnæs. Han er flyanalytiker hos Winair.

Men også han påpeker at meklingene mellom partene er mer komplisert enn når det kun er snakk om lønn.

– Det står jo om SAS sin fremtid, og det står også om den skandinaviske modellen for fagforeningene, påpeker Elnæs.

For fagforeningene krever ingen lønnsøkning, men at en rekke prinsipielle arbeidsvilkår skal opprettholdes i selskapet.

Men Elnæs mener det er grunnlag for å være optimistisk:

– Jeg tror SAS kom med en pakke onsdag ettermiddag som pilotforeningene fant interessant, ellers hadde de ikke blitt sittende og forhandle i går og i dag.

Dette krever pilotene

Pilotene har lagt ned tre krav overfor arbeidsgiver SAS.

De vil at de 560 SAS-pilotene som ble sagt opp under pandemien som en del av av selskapets spareplan, skal ha en inntredelsesrett hos selskapet.

At alle piloter i SAS er bundet til samme tariffavtale. I tillegg mener pilotene at de tar en for stor støyt i selskapets spareplan, SAS Forward.

Ifølge Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening har pilotene tilbudt SAS kostnadskutt på 600 millioner kroner i form av lønn og økt arbeidstid, mens SAS ønsker et kostnadskutt på 800 millioner kroner.

– SAS må respektere tariffavtalene våre og gjeninntredelsesretten til våre oppsagte, og at de kommer med realistiske sparekrav på pilotene i SAS Forward, sa pilotleder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening onsdag formiddag.

SAS-streiken: Derfor er eksperten optimistisk

Dette krever SAS

– Pilotene må levere på denne SAS Forward planen innenfor effektivisering, at de blir enklere i drift og at de får flydd flere timer i året, som gjør at man får en kostnadsreduksjon, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Dette vil være et viktig moment når SAS legger frem sin plan for potensielle investorer og nåværende kreditorer.

I tillegg ønsker de å ha en fredsavtale med pilotene, kanskje inntil åtte år, hvor de binder seg til å ikke streike.

– Det er også noe som investorer og kreditorer syns er god musikk, slik at de vet at nå kan SAS jobbe for å være konkurransedyktig i mange år fremover, påpeker Elnæs.