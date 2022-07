Frykter du bagasjekaoset? Ett enkelt grep kan redde deg

Bagasjekaoset i Europa har ført til at flere nordmenn ankommer feriedestinasjonen uten bagasjen sin. Nå kan en ny trend forhindre at du mister den for godt.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om en økning i henvendelser om forsinket eller mistet bagasje hos forsikringsselskapene.

Bagasjekaoset var så stort at forsikringsselskapene anbefalte alle reisende om å kun reise med håndbagasje.

– Da har man bagasjen med seg hele tiden, uten at den kan forsvinne i en stor bagasjelabyrint i Europa, sa kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens, til TV 2.

Tips fra TikTok

En ny trend på TikTok skal nå hjelpe deg med å finne bagasjen din dersom den er på avveie.

Dette forutsetter at du har gjort noen forberedelser før du setter deg på flyet.

Flere TikTok-brukere tipser nemlig nå om sporingsbrikken «AirTag» fra Apple, som er koblet opp mot brukerens iPhone.

Denne lille brikken, på størrelse med en mynt, plasseres i bagasjen før man sjekker den inn.

Slik kan man følge med på hvor bagasjen er «til enhver tid», direkte fra mobilen.

SPORING: Slik ser den lille sporingsbrikken «AirTag» ut. Foto: Julie Fjell Moon / TV 2

Ble redningen

Kanadiske Kelly Laing er en av flere på TikTok som kan takke seg selv for å ha gjort nettopp dette.

For det er ikke bare i Europa det har vært trøbbel med bagasjehåndteringen i sommer.

For litt over to uker siden skulle Laing fly fra Toronto til Saint Johns, hvor hun bor.

Som mange andre denne sommeren, opplevde Laing at bagasjen ikke dukket opp på bagasjebåndet da hun landet.

Før avreise hadde hun plassert en sporingsbrikke i bagasjen, og denne kunne fortelle henne at kofferten sto igjen på flyplassen i Toronto.

Denne lille sporingsbrikken skulle bli redningen for Laing.

Her oppdager Kelly Laing at kofferten står igjen i Toronto:

Tok saken i egne hender

Etter fem dager hadde hun ennå ikke fått noen oppdateringer fra flyselskapet om bagasjen.

Da bestemte hun seg for å ta saken i egne hender.

Takket være sporingsbrikken kunne hun se at kofferten var ankommet flyplassen i Saint Johns. Hun kjørte derfor ned til flyplassen, og ble endelig gjenforent med kofferten sin.

«Protip: Putt en sporingsbrikke i bagasjen deres!», skriver hun på TikTok.

Se hvordan Laing fant kofferten sin her:

Drastisk økning

Nå eksploderer salget av sporingsbrikken «AirTag» i Norge.

Salgssjef i Elkjøp, Stian Hoff, forteller at det har vært en kraftig økning i salget den siste tiden.

OVERRASKET: Salgssjef i Elkjøp, Stian Hoff, sa først til TV 2 at AirTag var et «helt ok populært produkt». Det var før han sjekket salget den siste måneden. Foto: Elkjøp

I juni solgte Elkjøp fem ganger så mange AirTags som de gjorde i mai. Og nå, to uker inn i juli, ser Hoff at de allerede har solgt mer enn i hele juni.

– Det er drastisk, for de selger vanligvis ganske jevnt og trutt hver måned, forteller Hoff.

Elkjøp tror økningen skyldes alle videoene på TikTok som tipser om produktet.

– Folk får nok mer opp øynene for å bruke de i bagasjen i disse tider med alt trøbbelet som har vært, sier Hoff.

– Gjør detektivarbeidet enklere

Også hos Power blir AirTags revet ut av butikkhyllene.

Pressesjef i Power, Monica Iren Fasting, kan fortelle at den siste måneden har salget økt med 78 prosent sammenlignet med fjoråret.

POPULÆRT: Salgssjef i Power, Monica Iren Fasting, forteller at AirTags er generelt et populært produkt. Foto: Power

– Det har nok en sammenheng med kaoset på europeiske flyplasser, samt at flere reiseforsikringsselskaper har frarådet å sende bagasje denne sommeren, forteller Fasting.

Det at sporingsbrikken vil gi en nøyaktig plassering på hvor bagasjen befinner seg, dersom man er så uheldig og mister bagasjen sin, kan være god hjelp på veien.

– Det gjør i det minste detektivarbeidet med å få den tilbake litt enklere.

Finn bilen din på parkeringsplassen

Stian Hoff i Elkjøp forklarer at man kan bruke sporingsbrikken til å spore andre eiendeler enn bare bagasje. Mange bruker sporingsbrikken på nøklene eller lommeboka.

Selv har han brukt den for å finne tilbake til bilen sin på en stor parkeringsplass.

– Den funker veldig bra. Man kan gå inn i appen og få en ganske presis posisjon, forteller han.

AIRTAG: Apples sporingsbrikke har vært på markedet siden 2021, men det var først i sommer at Elkjøp så en kraftig økning i salget. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Batteriet til «AirTag» skal vare i et helt år.

Sporingsbrikken kan også spille av lyd slik at eieren enklere kan finne tilbake til eiendelene.

Noen ganger samler flyselskapene all den savnede bagasjen på ett sted, slik at de reisende kan lete etter kofferten sin. Da kan denne funksjonen være spesielt lur, tror Hoff.

– Jeg har sett bilder av at de har satt all bagasjen på et gulv, så har de gått inn på appen og fått sporingsbrikken til å spille av en lyd, forteller han.