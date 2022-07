Derfor flytter de ikke til Norge: – Har ikke råd

På slutten av 90-tallet var flere tenåringsrom verden over tapetsert med plakater av fire, unge bandgutter med midtskill og piggfrisyre – nordmannen Christian Ingebrigtsen (45) og britene Ben Adams (40), Paul Marazzi (47) og Mark Read (43) utgjorde boybandet A1.

Den norsk-britiske pop-gruppen oppnådde stor suksess både her hjemme og i utlandet med hitlåter som «Caught in The Middle», «Same Old Brand New You» og «Everytime». Artistene spilte for fulle hus globalt, delte scene med stjerner som Britney Spears og Elton John og hanket inn pris for beste britiske nykommere under Brit Awards.

BOYBAND-STJERNER: Det norsk-britiske boybandet A1 har holdt koken gjennom årenes løp. Her avbildet under Allsang på grensens fjerde sending i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Så sa det stopp i 2002, og tenåringsidolene gikk hver til sitt. Først i 2009 ble de ført sammen igjen.

Denne uken har bandmedlemmene vendt tilbake til stedet der de ble gjenforent for 13 år siden – nemlig på Fredriksten festning i Halden.

– Allsang på grensen er grunnen til at vi ble ført sammen igjen i første omgang. Dette er veldig nostalgisk. Vi er veldig glade for å være her. Det er litt vemodig å vite at dette er den siste sesongen, deler Ingebrigtsen til TV 2.

– Fint å se at folk mimrer

Siden gjenforeningen kan A1 skilte med en andreplass i Melodi Grand Prix, konserter verden rundt og haugevis med singelslipp som «Don’t Wanna Lose You Again» og «Waiting For Daylight». I 2017 ble gruppen dessuten fulltallige igjen da Paul vendte tilbake.

Overfor TV 2 røper kvartetten at de i disse dager lager ny plate.

– Vi er veldig spente på det. Vi vet ikke når den blir klar, men vi gir beskjed så snart vi vet, sier Ingebrigtsen.

Det nye albumet skal ifølge Mark være i den samme A1-ånden, med gode pop- og rockelåter.

Men noe har endret seg ved A1. Gruppen – men også fansen – har blitt eldre. Det er også årsaken til at de har muligheten til å fortsette eventyret.

– Det er en bølge av nostalgi vi rir på nå. Det er 20 år siden vi hadde noen av våre største hits. Vi blir booket til å spille på 90- og 2000-tallsfestivaler verden rundt. Det er fint å se at folk mimrer tilbake til de sangene da de var unge. Vi er så heldige som har vært en del av en generasjons ungdomstid. Det er like morsomt for oss som det er for dem, slår Ingebrigtsen fast, og fortsetter:

– Jeg må innrømme – det å gjøre dansetrinn når du er i 40-årene – det er mye mer moro enn når du er ung.

TENÅRINGSIDOLER: A1, bestående av Christian Ingebrigtsen, Ben Adams, Paul Marazzi og Mark Read, ble store stjerner på slutten av 90-tallet. Her på norgesbesøk for over 20 år siden. Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Bandkollega Marazzi skyter inn:

– Fordi nå kan vi gjøre det feil, og vi har en god unnskyldning for å gjøre feil.

Mark mener at gruppen har lært av sine mangeårige erfaringer.

– Vi er faktisk et bedre band nå. Jeg liker å tro at vi er litt kulere enn da vi startet. Og jeg tror at liveshowene er bedre nå enn noensinne.

Forholdet mellom bandmedlemmene skal være godt.

– Vi kan bli lei av hverandre, men vi kommer godt overens. Vi er som en familie og tilbringer mye tid sammen, sier Marazzi.

Barn og rykter

Det er ikke bare musikk som har opptatt livene til firkløveret den siste tiden.

I fjor høst ble Adams far til en liten datter sammen med forloveden Sara Skjoldnes.

– Jeg er sliten, innrømmer 40-åringen, før han fortsetter:

– Men det er den mest givende jobben jeg noensinne har hatt, så jeg nyter hvert sekund når jeg ikke sover.

Småbarnsfaren har også mellom bleieskifting og trilling rukket å få en rekke spørsmål om han utgjør halvparten av den maskerte Melodi Grand Prix-duoen Subwoolfer.

Adams er ordknapp når TV 2 spør om ryktene er sanne.

– Jeg danser mye bedre enn dem. Jeg kan ikke bekrefte noe som ikke er sant, sier han.

Stjernen får selskap av kollegaene.

– Ben synger mye bedre enn det, mener Ingebrigtsen.

– Nei, svarer Marazzi kontant.

Planlegger bryllup

I likhet med Adams, har det også hendt store ting for Ingebrigtsen på hjemmefronten. På høstparten i fjor forlovet 45-åringen seg nemlig med kjæresten gjennom ti år, Martine Dønheim.

– Det er fantastisk, uttrykker han.

Sangeren forteller videre at han og forloveden allerede er i gang med bryllupsplanleggingen.

– Planlegging av bryllup tar mye lengre tid enn jeg trodde, og det er mye tid som går med til det. Vi skal ha det neste sommer. Vi har vært sammen i mange år, så vi vet at dette kommer til å bli bra. Vi er faktisk ganske avslappet rundt det hele. Det blir gøy, sier han, og fortsetter:

– Neste sommer vil det forhåpentligvis ikke være noen problemer med verken korona eller flykanselleringer, så da er vi klare til å gyve løs.

A1-medlemmet har ett ønske for sitt kommende bryllup, som etter planen skal holdes i Norge.

– Min drøm er at kjæresten min skal være på sitt lykkeligste hun kan være på den dagen.

Norge?

Som den norsk-britiske gruppen A1 er, er medlemmene spredt litt rundt omkring. Både Ingebrigtsen og Adams er bosatt i Norge, mens Marazzi og Read holder til i hjemlandet Storbritannia.

På spørsmål om de to britene ønsker å bo over Nordsjøen, er svaret følgende:

– Jeg har ikke råd til å flytte til Norge. Hvis jeg vinner i lotteriet, så flytter jeg definitivt, sier Marazzi lattermildt.

Det ønsker også Read – kanskje.

– Jeg vurderer det, men jeg er alene for øyeblikket, så det må bli under andre omstendigheter...

Marazzi avbryter ham og sier spøkefullt:

– Mark sier bare at han vil ha en norsk kjæreste.

Norge eller ei – fremover fortsetter A1 ferden videre til Vietnam, etterfulgt av turné i Storbritannia til høsten.

